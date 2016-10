Trumps skjellsord slo tilbake: – De unge velgerne har våknet

CLEVELAND (VG) Donald Trumps karakteristikk av Hillary Clinton som en «nasty woman» har skapt Clinton-hysteri blant unge velgere i USA.

– Trumps dumskap er blitt en kvinnebevegelse og det er herlig! Jeg er så ufyselig som en kvinne kan bli. Tro meg, ler Courtney Nuster (27) til VG.

Barneterapeuten fra vippestaten Ohio er ikke den eneste som denne uken har begynt å kalle seg for en ufyselig kvinne – med stolthet.

Etter at Trump (70) kalte Clinton (68) for en ufyselig kvinne, på engelsk «you are such a nasty woman», under onsdagens tredje og siste presidentdebatt eksploderte det i sosiale medier. Clinton var da midt i en lengre utredning om å ville skatte USAs rikeste da Trump slang med leppen.

– En bevegelse



«Retweet dersom du er en ufyselig kvinne og det har gjort livet ditt helt nydelig», tvitret skuespiller og regissør Lena Dunham, kjent fra tv-serien «Girls».

I løpet av en time var den retweetet 1300 ganger og emneknagger som #ImANastyWoman #ImANastyWomanBecause og #ImANastyWomanVote trendet verden rundt.

Et av hovedproblemene til Clinton denne valgkampen er at hun har slitt med å engasjere unge amerikanere mellom 18- 34 år.

Nettstedet Vox skrev torsdag at frasen til Trump var «feminist-slagordet som Hillary Clinton trengte». Og mye tyder på at de har rett, «nasty woman»-bevegelsen fortsetter å vokse:



• Over 50.000 har tvitret med emneknaggen #ImANastyWoman.



• Nasty woman T-skjorter og buttons er blitt storselgere på nettsteder som Ebay og Etsy.

• Streamingen av Janet Jacksons låt «nasty» fra 1986 tok av og har økt med 250 prosent på Spotify, ifølge CNN.

UFYSELIG OG STOLT: Ohio-kvinnen Courtney Nuster er glad for at Trump kalte Clinton for en ufyselig kvinne . – Plutselig har de unge velgerne våknet og engasjerer seg, sier hun til VG. Foto: Klaudia Lech , VG

– De unge velgerne har våknet



– Plutselig har de unge millennial-velgerne våknet og engasjerer seg. Ved å kalle Hillary for en ufyselig kvinne fikk de plutselig noe å stille seg bak, en kampsak som engasjerte de som ikke har latt seg fenge hittil i valgkampen. Jeg tror alle kvinner kan stille seg bak Clinton her, sier Courtney Nuster til VG.

Hun er blant de mange unge kvinnene som møtte opp for å se Clinton tale i Cleveland, Ohio fredag. Valgmøtet er Clintons første etter presidentdebatten onsdag.

På tilskuerbenken rett bak Hillary satt småbarnsmoren Jesse Weisenberg (44) med en hjemmelaget T-skjorte hvor det står «nasty woman voter».



– Jeg laget den med tusj før jeg gikk ut døren. Da jeg så debatten tenkte jeg at hvis Hillary er en ufyselig kvinne, så er jaggu jeg det også. Ærlig talt så bryr jeg meg ikke om hvor mye hun smiler, eller om hun fremstår for tøff. Jeg bryr meg om den harde jobben hun skal utføre som vår president. Som kvinne blir hun dømt på urettferdig mange parametere som menn slipper unna, sier Weisenberg.

SIN EGEN VERSTE FIENDE: Republikanernes Donald Trump. Foto: Saul Loeb , AFP

Tror på stemmerekord



Donald Trumps gavepakke til Clinton kommer samtidig som meningsmålinger viser voksende entusiasme for Hillary Clinton og dalende kurve for Trump.

Fra Scenen i Ohio brukte Clinton tid på å skryte av nye tall fra amerikanske myndigheter som viser at USA nå har over 200 millioner registrerte velgere, det høyeste noen gang.

50 millioner av dem er de gjeve millenialsene, USA største velgergruppe ved siden av babyboomere, som kan komme til å vippe valget.

NASTY GALS: Clara Arroyo og datteren Kayra Kayra har latt seg engasjere av Trumps kommentar. Foto: Lech Klaudia , VG

– Det kan tyde på rekorddeltagelse, sier Clinton.

Clara Arroyo (46) og datteren Kayra (18) har tatt på seg Clinton-effekter fra topp til tå. På T-skjortene deres står det «Madam president – bli vant med tanken». Kayra sier hun er stolt av å få gi sin første stemme til en kvinne.

– I starten av valgkampen var ikke vennene mine så giret, men nå vil jeg si nesten alle er bak Hillary. Noen få er avventende men de kommer seg, sier Kayra, som har fått med seg oppstyret rundt Trump-kommentaren.





– Klart vi er ufyselige kvinner vi også, ler Arroyoene i kor.

– Trump viste bare en gang for alle hva slags nedrig kvinnesyn han har. Han er en idiot, sier Clara.

SNAKKET TIL KVINNENE: Hillary Clinton løftet kvinnesaker som rett til likelønn og abort for publikum i Cleveland, Ohio fredag. Salen, som besto av flest kvinner, elsket det. Foto:Klaudia Lech, VG

Ohio står i en særstilling i amerikanske presidentvalgkamper: Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinneren enn denne. Samtidig har ingen republikaner noensinne blitt president uten å vinne her.

Å vinne Ohio gir 18 valgmenn, og for tiden er det dødt løp mellom Clinton og Trump. Ikke rart også Trump valgte å legge sin første opptreden i delstaten etter onsdagens tredje og siste presidentdebatt.