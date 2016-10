Trump vil ikke love å anerkjenne valgresultatet

LAS VEGAS (VG) – Det får vi se på når tiden kommer, sa Trump i den tredje og siste presidentdebatten da han ble spurt om han vil anerkjenne resultatet om han taper valget.

Det er altså helt åpent om Republikanernes presidentkandidat Donald Trump (70) vil akseptere et eventuelt valgnederlag.

Debatten startet som forrige gang: Isfront og ingen håndhilsing. Dette er den siste debatten før presidentvalget 8. november.

Uenige



I forrige debatt haglet personangrepene fra første stund, men i natt startet det roligere – med langt større fokus på politikken og kandidatenes standpunkt.

Det første temaet omhandlet høyesterett og hvilken retning kandidatene mener domstolene skal ta.

Clinton vil forsvare rettighetene til kvinner, lesbiske, homofile, transpersoner og sikre amerikanere retten til å ta abort. Hun støtter retten til å være våpen, men ønsker å gjøre noen innskrenkninger.

Trump på sin side fremhevet at det andre grunnlovstillegget – som sikrer amerikanernes rett til å bære våpen – er viktig, men at det er under angrep, og kan bli endret om Clinton blir president.

Han poengterte videre at han vil ha dommere som er mot abort.

Krangel om innvandring



Skikkelig temperatur ble det ikke før de begynte å diskutere innvandring, der Trump blant annet beskyldte Clinton for å ville åpne landets grenser – til hennes protest.

– Vi har noen slemme, slemme folk i dette landet og vi må få dem ut, sa Trump og fortsatte:

– I 2006 ville Clinton ha en mur, men hun får jo aldri til noe, så naturlig nok ble den aldri bygd, sa Trump og viste til et lovforslag for ti år siden.

– Vi har 11 millioner udokumenterte mennesker her. Trump har sagt at alle disse skal deporteres. Det betyr at man må gå fra hjem til hjem og samle opp folk som er udokumenterte, og så sende dem ut på tog og busser. Det er en idé som ikke rimer med vårt land, og som vil rive oss i stykker, sa Clinton.

– Du er en nikkedukke



Debattleder Chris Wallace fra Fox News viste til et lekket dokument fra Wikileaks, der Clinton skal ha sagt at hun ønsker åpne grenser. Clinton mente at dette var tatt ut av sin sammenheng og skiftet raskt tema til å anklage russerne for hackingen av e-postene dette stammer fra, og at dette er russisk spionasje.

– Putin har ingen respekt for Clinton, sa han idet kandidatene begynte å snakke høylytt i munnen på hverandre.



– Det er fordi han heller vil ha en nikkedukke han kan styre, repliserte Clinton og antydet at Trump nettopp er det.

Da slo Trump tilbake:

– Du er en nikkedukke, du er en nikkedukke.

Trump har flere ganger uttalt seg positivt om Russlands president Vladimir Putin, og får mye kritikk for det.

– Putin er ikke min bestevenn, men det er ikke noe galt i å ha et godt forhold til ham. Han har lurt Clinton og Obama trill rundt, sa Trump.

Vil skape 10 millioner jobber



Neste tema omhandlet arbeidsplasser, og Clinton svarte først ved å si at hun ønsket å skape flere jobber, styrke middelklassen og øke minstelønnen. Videre hevder hun at hennes plan vil skape 10 millioner flere arbeidsplasser.

Trump svarte med å si at landet er døende, at han skal reforhandle USAs handelsavtaler og sørge for at mange av jobbene som har forsvunnet ut av landet kommer tilbake.

– Vi lager ingenting lenger. Alt kommer fra Kina, Vietnam og andre land. Fabrikker som for 25 år siden var i full blomst lider nå. NAFTA-avtalen, som mannen hennes signerte, og som hun var enig i, er noe av det verste som har skjedd dette landet, sier Trump.

Deretter fulgte noe munnhuggeri, hvor det avsluttes med at Trump sier til Clinton at hun snakker mye, men får ingenting gjort.

– Ikke engang sagt unnskyld til min kone



I debattsalen satt blant annet Barack Obamas halvbror, tidligere visepresidentkandidat Sarah Palin og en ny kvinne som anklager Bill Clinton for seksuelle tilnærminger som sine gjester. Alle disse var Donald Trumps gjester.

Trump har de siste ukene vært i hardt vær etter opptakene om hans kvinneuttalelser. I kjølvannet har ni kvinner stått frem og anklaget den republikanske presidentkandidaten for seksuell trakassering.

Under temaet om hvem som er mest presidentaktig, startet debattleder Wallace med å spørre Trump hvorfor så mange kvinner har stått frem.

– Disse historiene har blitt tilbakevist, hevdet Trump og sa at de er falske.

– Jeg har ikke engang sagt unnskyld til min kone fordi det aldri skjedde, sa han og pekte mot kona Melania i salen.

Trump anklaget Clintons kampanje for å stå bak at kvinnene har kommet frem. Han anklaget også Clinton og hennes valgkampanje for å stå bak en voldelig episode på et av hans valgmøter i Chicago.

Hevder valget er fikset



Republikanernes presidentkandidat har gjentatte ganger hevdet at valget er fikset – mot ham. Debattlederen grillet ham på hvorfor han mener det.

– Hun burde ikke hatt lov til å stille som presidentkandidat basert på hva hun har gjort med e-poster og alt annet. Bare det viser at systemet er fikset.

Trump fikk også spørsmål om han kom til å godta valgresultatet 8. november.

– Jeg vil se på det når den tid kommer. Det er så uærlig. Media er uærlig. Men jeg tror velgerne vil gjennomskue det, svarte han.

Clinton ble selv grillet om Clinton Foundation og påstandene om at de har fått penger fra folk og land som har forsøkt å kjøpe seg innflytelse.



– Du burde betale tilbake de pengene, sier Trump.

Clinton sa at de organisasjonen har gjort mye veldedighet, men gikk raskt videre til å minne TV-seerne om at Trump ikke har offentliggjort selvangivelsen sin og at man derfor ikke vet hvor mye han har gitt i veldedighet.

Clinton vil ikke ha styrker i Irak



Deretter gikk tema videre til utenrikspolitikk og om de to kandidatene var villige til å sette inn tropper i Irak for å hindre en eventuell gjenerobring av IS.

– Jeg ville ikke støtte det, det er ikke i vår interesse å sette inn amerikanske tropper i Irak. Målet må være å ta tilbake Mosul, og deretter bevege seg mot Syria og Raqqa, sa Clinton og poengterte at planen må være å motarbeide IS.

Trump derimot svarer ikke umiddelbart på spørsmålet, men sier at det er trist at man på nytt må kjempe for Mosul, en by man hadde kontroll på når amerikanske styrker var i landet tidligere.

Trump skifter etter hvert tema, og snakker om atomavtalen med Iran, som han mener er en skandale, før han igjen kommer inn på Syrias president.

– Assad har vist seg å være en mye hardere nøtt å knekke enn Clinton og Obama trodde. Nå har han slått seg sammen med Iran og Russland, mens vi støtter opprørene, som vi ikke engang vet hvem er. Dersom man overvinner Assad, som er en fæl fyr, kan vi ende opp med noe enda verre, sier Trump.

Mener begge vil heve USAs gjeld



Det siste tema omhandler USAs gjeld, og programlederen viser til at eksperter har hevdet at med Clintons plan vil gjelden stige ytterligere, men at den vil stige enda mer med Trumps plan.

Trump starter å svare, og sier at det viktige blir å få jobber som har forsvunnet til utlandet tilbake til USA.

– Vi har de beste forretningsfolkene i verden. Vi må bruke dem til å forhandle handelsavtaler, sa Trump og la til:

– Jeg skal skape mange jobber, slik at vi ikke vil behøve å tenke på gjelden. Jeg vil skape et land slik vi en gang var.

Clinton sa at hun kommer til å sørge for at man betaler for alle ting hun foreslår, og avviser at hun vil øke nasjonalgjelden.

– Vi må gjenbygge middelklassen. Det er der veksten vil komme. Da blir også ting mer rettferdig, sier Clinton.