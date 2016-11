Trump vil deportere opptil 3 millioner innvandrere

LAREDO / NUEVO LAREDO (VG) Donald Trump sier nå at han planlegger å deportere eller fengsle to til tre millioner ulovlige innvandrere fra USA.

Uttalelsen falt i intervjuet 60minutes på den amerikanske TV-stasjonen CBS. Programmet skal sendes søndag kveld, men deler av intervjuet er allerede offentliggjort.

Den nyvalgte presidenten fastholder i intervjuet at muren

mot Mexico skal bygges, men sier at deler av den kan bestå av gjerde.

På grensen mellom USA og Mexico har folk liten tro på at en mur vil løse problemet med illegale innvandrere.

Salvador Araiza (25) sier meksikanere som ønsker seg til USA bare vil hoppe over, eller krype under, Donald Trumps mur.

– Jeg har mange venner som er illegale innvandrere. Dersom de skulle bli sent ut nå som Trump er blitt president, så vi finner en vei inn igjen for dem. Jeg har hjulpet folk å komme ulovlig inn i landet før, forteller Arazia.

– En mur kommer ikke til å stoppe meksikanere som vil inn i USA. Da hopper de bare over, eller kryper under, legger 25-åringen til.

Han har uansett ikke spesielt stor tro på at muren Trump har snakket mye om blir en realitet.

VG møter Arazia i sentrum av grensebyen Laredo i Texas, mindre enn en uke etter at Donald Trump er valgt til USAs neste president. I gatene her er det knapt noe annet enn latinamerikanere å se. Rundt oss snakker alle spansk. Fra butikkene, som heter ting som El Compadre og Perfumeria Clasica, strømmer latinamerikansk musikk.

På andre siden av elven ligger Nuevo Laredo. Mexico.

CAPTAIN AMERICA: En mann kom over grensen fra Mexico til USA med en pinatadukke av Captain America. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Derfra kom Araizas foreldre. Selv er han statsborger av USA, og trenger ikke bekymre seg for å bli kastet ut. Han er likevel redd for at det blir vanskeligere å være meksikaner i USA fremover.

– Alt vil bli endret. Jeg tror mange vil oppleve at man tar fram dem velferdsordninger og sosialtjenester.

Moren ulovlig innvandrer



Også Jonathan Delafuente (23), som er amerikansk statsborger, tror ting blir verre for latinamerikanere i USA nå. Enten man er lovlig eller ulovlig innvandrer. Mest bekymret er han uansett for sin mor, som er ulovlig innvandrer fra Honduras.

Hun har allerede blitt deportert tre ganger fra USA, forteller han. Likevel er hun tilbake i landet.

– Mamma er redd for hva Trump kommer til å gjøre. Hun har begynt å forberede seg på hva som kan skje, forteller Delafuente.

UROLIG: Jonathan Delafuente er spent på hvordan Donald Trump blir som president for den latinamerikanske delen av befolkningen i USA. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Selv håper han at Trump skal «ta til vettet», som han uttaler det, og forstå at ikke alle meksikanere og latinamerikanere som kommer er voldtekts- og drapsmenn, slik den kommende presidenten antydet i et intervju med CNN i fjor.

– De fleste latinamerikanere som kommer hit søker bare etter et bedre liv. Som president bør Trump hjelpe de som allerede er her, og heller gått etter kartellene som smugler narkotika inn over grensen. Jeg har selv slitt med narkotika. En dag ønsker jeg å bli far. Da håper jeg ikke mine barn blir like utsatt for narkotika som jeg ble som 16-åring, sier Delafuente.

TIL MEXICO: Å komme seg fra USA til Mexico er enkelt. Motsatt vei kan være mer krevende. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Bekymret for venner



Like ved grenseovergangen i Laredo møter vi tre venninner i 30-årene. De har vært over på meksikansk side, i sin barndoms by.

– Vi må over dit for å få ekte meksikansk mat, ler kvinnene som alle nå er bosatt i Dallas, men er i Laredo for en venns bryllup.

Heller ikke de er bekymret for sin egen situasjon, etter som de alle har lovlig opphold.

– Vi hadde ikke latt oss intervjue dersom vi var her ulovlig, påpeker de.

HJEMME PÅ BESØK: –Jeg vokste opp i Mexico, så for meg ville det ikke vært så ille å reise hjem. Jeg elsker landet mitt, men jeg kom til USA fordi det er bedre muligheter her, sier Yessenia Price (t.v.). Her er hun med venninne Esmeralda Castaneda og Mirtaha Beveridge (t.h.). FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Derimot er de urolige for sine venner som ikke er lovlig i USA. De er veldig spente på hvordan valget av Trump, som de omtaler som «en bølle», vil påvirke vennene.

– Noen av dem har bodd her hele livet. Dette valgresultatet er veldig tøft for dem. De er lamslåtte, og jeg er veldig bekymret for dem, sier Yessenia Price.

Hun forstår ikke hvordan velgerne kunne sende Trump til Det hvite hus. Det er det få i Laredo som gjør, skal vi tro byens ordfører Pete Saenz. Til lokalavisen Laredo Morning Tribune sier han at mange nå er nervøse.

– Jeg tror ikke noen, særlig ikke i denne delen av Texas, trodde han faktisk skulle vinne, sier Saenz.

SELGER LESKEDRIKK: Bildet er tatt i Nuevo Laredo, på meksikansk side, men kunne like godt ha vært i Laredo, på amerikansk side. FOTO: JOSTEIN MATRE/VG

Vil til USA



Å krysse grensen fra Laredo til Nuevo Laredo, fra USA til Mexico, er en enkel sak. Det eneste du trenger å gjøre er å putte 75 cent i en automat for å gå gjennom en port. Deretter er det en kort spasertur over broen som går over elven Rio Bravo. På andre siden er det ingen som sjekker dokumentene dine.

Nuevo Laredo er til forveksling lik sin tvillingby på den amerikanske siden. Gatebildet er omtrent det samme.

I en liten park et kvartal fra grensestasjonen møter VG Dora. E Garrido (51). Hun bor egentlig på amerikansk side, men har ikke helseforsikring og har vært i Mexico for å få billigere legetilsyn.

Garrido forteller at hun stemte på Donald Trump, fordi hun ønsker strengere grensekontroll.

– Jeg klarte å se forbi hans diskriminering av meksikanere. Det er et problem i USA med alle de illegale innvandrerne, fordi de tar jobbene fra oss andre. De er villige til å jobbe for mindre lønn.

Trump-velger: – Tror han er uforutsigbar

I SAMTALE: Eloy Valencia Soto og Dora E. Garrido diskuterer Donald Trump i en park i byen Nuevo Laredo, på meksikansk side. Soto er bekymret for familiemedlemmer, som er ulovlige innvandrere i USA. FOTO: JOSTEIN MATRE/VG

Hun har overhode ingen tro på at Trump kommer til å bygge en mur langs grensen.

– Men kanskje han kan føre til at de som vil komme hit gjør det gjennom en lovlig prosess, og ikke som illegale innvandrere, sier Garrido.

Eloy Valencia Soto (71) har overhørt vår samtale med henne. Han tror hun har rett i at dersom Trump holder ord om strengere kontroll vil flere forsøke å ta seg inn lovlig, i stedet for ulovlig. Det er akkurat hva han selv prøver på for tiden.

– Jeg bodde i Houston i nesten 50 år, før jeg ble kastet ut. Nå har jeg i fem år forsøkt å få papirer på lovlig vis, men det får jeg ikke. Alt jeg ønsker er å reise tilbake til Houston.