Trump: Vil bruke Twitter mindre som president

Donald Trump tror Twitter hjalp ham med å vinne presidentvalget i USA. Han lover likevel å begrense bruken så snart han er på plass i Det hvite hus.

Donald Trumps famøse utspill på Twitter var gjentatte ganger tema under årets presidentvalgkamp. I ett intervju med «60 minutes» gir Trump mikrobloggtjenesten mye av æren for seieren.

– Det er utrolig. Det er en moderne form for kommunikasjon. Det burde ikke være noe vi burde skamme oss over, sier Trump til reporter Lesley Stahl.

14 millioner følgere



Den påtroppende presidenten har nå flere enn 14 millioner følgere på Twitter. Selv følger han kun 41 personer. Flere av disse er kontoene til familiemedlemmer og til hans egne hoteller og golfklubber.

– Jeg tror virkelig det faktum at jeg har så mye makt i form av følgere på Facebook, Twitter, Instagram og så videre ... Jeg tror det hjalp meg å vinne selv om de (motstanderne, journ.anm.) brukte mye mer penger enn jeg gjorde. Sosiale medier har mye mer makt enn pengene de brukte, og jeg tror kanskje at jeg, til en viss grad, beviste det, sier Trump.

I løpet av valgkampen har Trump brukt Twitter til å slå tilbake mot motstandere og mot mediene, som han gjentatte ganger har hevdet farer med løgn. Han sier i intervjuet at sosiale medier er spesielt nyttig dersom mediene rapporterer en sak som er dårlig eller unøyaktig.

– Da har jeg en måte å kjempe tilbake på, sier han.

Til «60 minutes» sier Trump at han imidlertid vil roe ned Twitter-aktiviteten som president.

– Jeg kommer til å være veldig tilbakeholden. Hvis jeg skal bruke det i det hele tatt, kommer jeg til å være veldig tilbakeholden, forsikrer han.

– Vil vinne



Blant Trumps første meldinger etter valgnatten, var beskyldninger om at det var media som egget opp demonstrantene som flere netter på rad har samlet seg for å protestere mot deres neste president. Lørdag skrev han at han amerikanerne vil samle seg – og seire:

Fikk Twitter-stopp



I løpet av valgkampen har Trump fått kritikk for sine mange twitter-stormer. En av de mest bemerkelsesverdige fant sted natten etter den første presidentdebatten, da Trump publiserte en rekke meldinger om tidligere Miss Universe-deltager Alicia Machado.

Machado har blant annet kritisert Trump for å ha kalt henne «Miss Piggy». Dette brukte Hillary Clinton mot ham i debatten. Trump svarte med å publisere en rekke sjikanerende tweets om Machado, der han blant annet kalte henne sin «verste Miss Universe» og oppfordret amerikanere til å søke opp en sexvideo og annen privat informasjon fra hennes fortid.

På et tidspunkt anså Trumps kampanje twitter-bruken hans som så skadelig for valgkampen at de ga ham Twitter-stopp. Etter det har tonen fra Trumps konto vært mer behersket.