Trump: – Vil beholde deler av Obamas helselov

I sitt første intervju siden valget vedgår Trump at han går tilbake på lovnader om å skrote Obamas helsereform fullstendig.

Donald Trumps øverste prioritet når han inntar Det hvite hus er raskt å starte arbeidet med å omgjøre Barack Obamas helselov, den såkalte «Affordable Care Act».

Det sa Trump i et intervju med avisen Wall Street Journal på fredag.

Den kommende presidenten vedgår imidlertid at det er deler av helseloven han vil beholde, men at den i sin helhet er så vanskelig og dyr at den blir «ubrukelig». Da nåværende president Barack Obama møtte Trump på torsdag, ba han etterfølgeren om å tenke seg om før han skroter helseloven.

Fått med deg? Dette er de heteste navnene til Trumps regjering

Vil beholde to deler



En av delene av helseloven Trump sier han vil beholde, er den delen som garanterer at forsikringsselskap ikke kan nekte å dekke helsebehandling på grunn av en pasients tilstand. Den andre delen han ønsker å beholde, er den som gir foreldre ekstra år helsedekning for barna sine.

– Disse delene liker jeg veldig godt, sier Trump.

I løpet av valgkampen uttalte Trump flere ganger han vil skrote hele helsereformen til Obama. På spørsmål om hvorfor han vil gå tilbake på lovnadene, svarer han at en grunn var torsdagens møte med Obama.

– Jeg fortalte ham at jeg vil se på forslagene, og ut av respekt, vil jeg gjøre det, sier han.

I tillegg til å gå løs på helseloven, ønsker han også å deregulere finansinsitusjoner for å gi lov til å låne ut penger igjen.

Han sier i tillegg han vil sikre grensene mot narkotika og ulovlig innvandring.

– Jeg vil ha et land der man elsker hverandre. Det vil jeg legge vekt på, sier han.



Ikke gjennomførebare? Slik kan det gå med Trumps forslag

Flere jobber



I intervjuet forteller Trump at han vil skape jobber gjennom nasjonale infrastrukturprosjekter, og han vil forbedre handelsavtaler. I tillegg ønsker han å opprette tollmurer på amerikanske selskaper som flytter produksjonen ut av landet, for å presse dem til å flytte produksjonen tilbake til USA.

Under valgkampen sa Trump han vil etterforske sin motkandidat Hillary Clinton når han inntar Det hvite hus. Det spørsmålet forsøkte han å unngå i intervjuet.

– Det er ikke noe jeg har tenkt mye på, fordi jeg vil løse helsesektoren, jobber, grensekontroll og skattereform, sier han.

På spørsmål om han dro retorikken for langt i valgkampen, var han klar:

– Nei. Jeg vant.