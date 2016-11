Trump: – Vi må late som om vi så vidt ligger bak

MIAMI (VG) Fire valgmøter på 24 timer – Donald Trump (70) setter inn det siste nådestøtet for å sikre seieren i den kritiske vippestaten Florida.

– Om seks dager skal vi vinne! Vi skal vinne i Florida, sa en svært energisk Trump da han møtte folkemengden som ventet på ham i en park midt i sentrum av Miami onsdag i stekende sommersol.

– Denne folkemenden, sa Trump og så utover de flere tusen publikummerne.

– Vi har ikke sett lignende i Amerika før, sa han med henvisning til entusiasmen han har skapt.

Den republikanske presidentkandidaten har fått en vitamininnsprøyting den siste uken, med flere meningsmålinger som går i hans favør.

Her i Florida leder forretningsmannen nå med fire prosentpoeng i de to siste meningsmålingene. Trump har også overtatt ledelsen i Nord-Carolina, samtidig som han holder på ledelsen i Ohio og i Iowa. Samtlige av disse delstatene er helt sentrale for å få nok valgmenn til å vinne valget.

Hamret løs mot Clinton



Trump advarte imidlertid velgerne om å bli for selvsikre om at dette går veien for dem.

– Meningsmålingene sier at vi leder i Florida, men ikke tro på dem. Kom dere ut og stem! Vi må late som om vi så vidt ligger bak, kom dere ut og stem.

TOMMEL OPP: En energisk Donald Trump på valgmøte i Miami onsdag ettermiddag norsk tid. Foto: THOMAS NILSSON/VG

Dette er det første stoppet av totalt fire det neste døgnet i Florida – vippestaten han må vinne. Torsdag drar Trump videre til den svært viktige vippestaten Nord-Carolina for å møte velgere i to byer der. Både han og hans rival Hillary Clinton (69) har intense dager i innspurten med å overbevise de siste velgerne før tirsdag.

ENTUSIASME: Flere tusen Trump-støttespillere hørte presidentkandidaten tale i Miami onsdag. Foto: Thomas Nilsson/VG

Trump gjentok hva han har sagt en rekke ganger tidligere: At valget er fikset - mot ham, at media er partiske og hamret løs på Clinton med den siste utviklingen i FBI-saken, den private e-postserveren, Clinton Foundation og Obamacare som øker forsikringspremiene neste år.

– Hun prøver å skylde på alle andre, men den eneste som har skylden er hun selv, sa han og fortsatte:



– Hillary Clinton er den som satte nasjonen vår i fare ved å sende klassifiserte e-poster gjennom en privat e-postserver. Hillary er den som har løyet mange ganger for Kongressen og til FBI. Hillary er den som har fått 13 telefoner til å forsvinne, noen av med en hammer. Og hun er den som ødela 33 000 e-poster.

Så å si hver gang Trump snakket om Clinton ropte publikum «lock her up! Lock her up!» med henvisning til at de mener at hun hører hjemme i fengsel på grunn av e-postskandalen.

– Systemet er fikset, husk det, sa presidentkandidaten og fortsatte:

– Med deres stemmer så kan vi nedkjempe systemet. Det fiksede systemet.

– Tror han vil vinne



Angela Hill (49) fra Pompano Beach er svoren Trump-støttespiller og hørte ham tale i Miami. Hun er svært fornøyd med de siste meningsmålingene.

– Det er helt fantastisk og jeg tror at det er meningen at han skal vinne.

TROR PÅ SEIER: Angela Hill (49) sier at hun har vært bekymret, men at hun nå tror at favoritten Donald Trump vinner presidentvalget. Foto: THOMAS NILSSON/VG

– Har du vært bekymret?

– Jeg var det, men det er først og fremst fordi media er så partisk mot ham. De dekker knapt e-postsaken og nå sist økningen av forsikringspremien i Obamacare, svarer hun og fortsetter:

– Jeg tror han vil vinne neste tirsdag. Dette er en folkebevegelse, sier hun og ser rundt seg på alle menneskene som har møtt opp for å gi sin støtte til forretningsmannen.

– Og så ser folk nå den ekte Hillary Clinton og hvor korrupt hun er.

TAR IKKE SEIER PÅ FORSKUDD: – Det er ikke over før det er over, sier 68-årige Enrique Caula. Foto: THOMAS NILSSON/VG





Vietnam-veteranen Enrique Caula (68) fra Miami er opprinnelig fra Cuba. Han er klar for Donald Trump som USAs neste president.

– Det føles bedre nå med de siste meningsmålingene, men det er ikke over før det er over. Så vi må kjempe til siste stund.

– Tror du han vil vinne?

– Jeg håper det, men det eneste som er sikkert her i verden er gjeld og skatter. Alt annet er usikkert.