Trump-velgere: Tror ikke på meningsmålingene

SANFORD AIRPORT (VG) Donald Trump har slitt med oppslutningen, og mange mener at løpet er kjørt. Selv mener Trump og tilhengerne hans at meningsmålingene ikke er riktige.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Den republikanske presidentkandidaten trengte ikke å spasere mange meterne fra flytrappen til talerstolen. Til tonene fra sangen «I'm proud to be an American» ble Donald Trump (70) møtt av flere tusen jublende tilhengere i Sanford, like nord for Orlando i Florida.

Valgmøtet ble holdt midt på rullebanen, med Trumps privatfly stående i bakgrunnen.

Giæver kommenterer: Trumps problem: Trump

Etter videoopptaket fra 2005 der Trump snakker nedsettende om kvinner, og den påfølgende strømmen av kvinner som har anklaget han for seksuelle tilnærminger, har han falt på meningsmålinger.

Nå har Hillary Clintons (68) forsprang krympet noe, men politiske analytikere mener at med bare to uker igjen til valget, så er løpet kjørt for forretningsmannen. Det går ikke Trump med på.

– Det kommer til å skje mye Brexit fremover, sa Trump i sin tale.

Han gjentok flere ganger at han skal ville, og hamret løs mot media en rekke ganger.

– Disse folkene, sa han og pekte på det store pressekorpset og fortsatte:

– De vil ikke fortelle dere om det, fordi de ikke vil at det skal skje. De er de mest korrupte folkene.

Lest denne? De nekter å anerkjenne en Clinton-seier

Mener meningsmålinger er forfalsket



På et valgmøte i St. Augustine i Florida mandag var den republikanske presidentkandidaten enda klarere i sin tale og hevdet at meningsmålingene er forfalsket.

I Sanford anklaget han media for å forsøke å hindre folk å stemme gjennom sin rapportering.

– Hele systemet er fikset, gjentok han også her.

MISTRO: Richard Barrington (64) fra Orlando tror hverken på meningsmålingene eller mediene som gjennomfører dem. Foto: Thomas Nilsson/VG

Ifølge RealClearPolitics sin gjennomsnittsmåling leder Clinton nå med 5,1 prosentpoeng på landsbasis, men mener kritisk for Trump er det at hun leder i de fleste vippestatene som kommer til å avgjøre valget.

Tallknusernettstedet FiveThirtyEight mener at det er over 85 prosent sjanse for at Clinton vinner, mot Trumps drøye 14 prosent.

Lest denne? Kvinnene flykter fra Trump

– Ikke for Trump



Trump flyr på kryss og tvers av vippestaten Florida denne uken i en siste innspurt i kampen om de siste stemmene. Trump er helt avhengig av å vinne her for å ha sjans til å vinne valget.

De siste ukene har VG reist rundt i en rekke delstater og snakket med Trump-velgere. Unisont sier de at de ikke tror på meningsmålingene. Tilhengere vi møtte på Trumps valgmøte på rullebanen i Sanford mener det samme.

STEMMER PÅ TRUMP: Barbara Beason tror ikke meningsmålingene stemmer. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Jeg tror ikke på meningsmålingene, sier pensjonisten Barbara Beason (74) fra Jacksonville.

– Hvorfor ikke?

– De er ikke for Trump. Derfor er de ikke til å stole på etter min mening, sier 74-åringen og fortsetter:

– Trump har en stor sjanse til å vinne. Momentumet er her og jeg tror at folk er klare for forandring.

Demokrat-topp til VG: – Skammelig av Trump

– Nødt til å ha håp



Trump har gjentatte ganger det siste halvannet året kalt media for løgnere og har beskyldt dem for å forvrenge virkelighetsbildet.

Disse påstandene går også igjen hos mange velgere, blant dem pensjonisten Richard Barrington (64) fra Orlando som hverken tror på meningsmålingene eller mediene som gjennomfører dem.

– Jeg tror ikke at de forteller sannheten, sier Barrington som håper Trump blir president og at han kan få orden på USA.

HÅPER: Becky Morris har fremdeles tro på Trump-seier. Foto: Thomas Nilsson/VG

Becky Morris (56) fra Orlando ber oss se oss rundt på rullebanen når vi spør om hun tror at Trump fremdeles har sjans til å vinne.

– Se på dette, se på alle menneskene. Det er fantastisk. Dette er folk med lidenskap for å gjøre landet vårt bedre. Selvfølgelig kan Trump vinne. Det er en understrøm av mennesker som ennå ikke har stemt. Man er nødt til å ha håp.

Hun har heller ikke tro på at meningsmålingene.

– De er bare øyeblikksbilder. Jeg tror ikke de reflekterer det som foregår.

Pornokonge: Vil kjøpe «skandaløse» videoopptak av Trump