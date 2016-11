Trump-velgere: Dette gjør vi hvis han taper

MIAMI (VG) Donald Trump vil ikke love å godta valgresultatet dersom han taper valget. Vi har spurt hans velgere hva de vil gjøre dersom Hillary Clinton blir president.

Tidligere kongressmann Joe Walsh fikk stor oppmerksomhet da han i forrige uke skrev på Twitter at han vil gripe geværet sitt dersom Clinton vinner valget.

– Er dere med? spurte han følgerne sine.

Noen amerikanske medier har den siste tiden skrevet at det er en viss frykt for masseprotester dersom Trump skal tape valget.

Selv har den republikanske presidentkandidaten sagt at han ikke vil love at han vil akseptere et nederlag. På sine valgmøter gjentar han stadig påstandene om at valget er fikset – mot ham.

Ifølge en meningsmåling fra Suffork University/USA Today mener mer enn to tredjedeler av Trump-velgerne at valgresultatet kan bli manipulert.

Så mange som 43 prosent av de spurte sier at de ikke vil akseptere Clinton som en legitim president dersom hun vinner.

På valgmøtet i Miami intervjuet vi seks Trump-tilhengere om hva de tror kommer til å skje dersom Trump taper – og hva de selv tenker å gjøre.

Kevin Rebal (46) fra Pompano Beach

– Det er vanskelig å si, men jeg tror at det kan bli en form for revolusjon. Mange vil bli veldig sinte og dette landet kommer til å bli enda mer splittet dersom Trump taper. Trump er den som kan samle oss.

– KAN BLI REVOLUSJON: Det tror Kevin Rebal (46) kan bli en mulighet dersom Trump taper valget.

Han ser for seg at det kan bli protester og demonstrasjoner i gatene.

– Jeg vil ikke drive med voldelige protester, men jeg vil nok gå ut i gatene og stå opp for det som er riktig. Jeg syntes det ikke er riktig å ha en kriminell som vår president. Hillary Clinton er en kriminell.

– Tror du valget er fikset?

– Jeg tror at de prøver å fikse det, men jeg tror ikke at de klarer det fordi Donald Trump kommer til å vinne. Jeg tror at han kommer til å vinne stort.

– SLIK DEMOKRATIET FUNGERER: Pedro Barrios (23) mener Trump må akseptere valgresultatet.



Pedro Barrios (23) fra Miami

– Hvis han taper så er han nødt til å ta det til seg, si takk til alle som har støttet ham og gå hjem. Det er ikke annet å gjøre – for det er slik demokratiet fungerer.

Han sier at han ikke har tro på at det er protester og demonstrasjoner – for ham er det i alle fall uaktuelt.

– Jeg tror heller ikke at systemet er fikset.

VIL PROTESTERE: Karen Ross (58) sier at hun vil ta til gatene dersom Trump taper valget.



Karen Ross (58) fra Fort Lauderdale

– Jeg tror det vil bli mange veldig skuffede mennesker. Jeg håper at ingenting skjer, men jeg tror at det vil komme til å bli gjort forsøk på å fjerne henne fra makten ved å stille henne for riksrett, sier hun og fortsetter:

Hun mener at dersom demokratene vinner så vil det bli et «konstitusjonelt rot».

– Det vil helt klart bli protester. Folk er veldig sinte på myndighetene.

– Vil du ta til gatene hvis det skjer?

– Ja, absolutt!

KOMMER AN PÅ: Det mener Trump-velger Jacquie Sotile (52).

Jacquie Sotile (52) fra Davie

– Jeg tror at dersom det er en klar seier og et ærlig valg, så vil vi gå videre og støtte den nye presidenten. Dersom det virker som at valget er fikset, så syntes jeg at Trump burde kjempe om det. Som det demokratiet vi er bør vi stille spørsmål dersom det skjer.

– Tror du valget er fikset?

– Jeg tror at det er en stor sannsynlighet for det. Dessverre.

– Tror du at det kan bli protester?

– Jeg tror ikke det vil være nødvendig å gå så langt. Vi har et rettssystem her som kan se på det.

STEMMER PÅ TRUMP: 29 år gamle Alex Granda.

Alex Granda (29) fra Miami

– Jeg tror at valget kommer til å bli gransket for å sjekke om det er begått fusk. Dersom det kan påvises tror jeg at stemmene kan bli talt opp på nytt. Det er usannsynlig at fusking gjøres til fordel for Trump, så hvis han vinner så vil det trolig være mer legitimt.

– Når det gjelder protester og demonstrasjoner, så tror jeg ikke at det vil skje. Jeg tror heller at man vil prøve å bruke de lovene som finnes.

– MÅ AKSEPTERE: Kevin Evensen mener at Donald Trump må akseptere et eventuelt valgtap.

Kevin Evensen (39) fra Miami

– Hvis Trump taper så er vi nødt til å akseptere resultatet. Enkelt og greit.

– Trump påstår at valget er fikset. Er du enig med ham?

– Jeg tror at det er det, men det er lite man kan gjøre med det nå. Man er heller nødt til å få ordnet opp i systemet til neste gang, sier han og fortsetter:

– Jeg tror ikke at det vil bli protester fordi Trump-velgere er utdannede folk som vil respektere utfallet.