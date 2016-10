FARMVILLE (VG) Donald Trump (70) skryter stadig over hvilken suksessfull forretningsmann han er. At han skal ha tapt 916 millioner dollar på 90-tallet syntes ikke å bry velgerne særlig.

I alle fall ikke de velgerne vi snakket med utenfor debattsalen i Farmville i Virginia, hvor visepresidentkandidatene Mike Pence (R) og Tim Kaine (D) natt til onsdag norsk tid barket sammen.

– Jeg jobber innenfor eiendom selv, og er forretningsmann. Det har vært år der økonomien har falt og jeg har tapt penger også, sier entreprenør Jim McKelvey (61) fra Moneta i Virginia.

Vi møter ham ved siden av bussen han og kona de siste ukene har kjørt rundt i for å selge Trump-effekter.

Det var i helgen at New York Times avslørte at den republikanske presidentkandidaten i 1995 tapte 916 millioner dollar, noe som kan ha gjort det mulig for ham å unngå å betale føderal inntektsskatt de 18 påfølgende årene.

Clinton i strupen på Trump

På et valgmøte i Colorado mandag slo Trump tilbake og sa at han på «briljant vis» har brukt USAs skatteregler til sin fordel. Hans rival Hillary Clinton (68) var raskt ute med å angripe Trump:

– Hvilket geni taper én milliard dollar, spurte hun retorisk på et valgmøte i Ohio.

STØTTER TRUMP: Jim McKelvey (61) fra Moneta i Virginia. Foto: Thomas Nilsson/VG

Entreprenør Jim McKelvey sier at han ikke har problemer med at Trump muligens har sluppet å skatte i 18 år.

TAPTE STORT: New York Times har fått tilgang på dokumenter som viser at Donald Trump tapte 916 millioner dollar i 1995. Foto: Win Mcnamee , AFP

– Alt han gjorde var lovlig, og enhver smart forretningsmann ville gjort det samme. Om jeg har noen problemer med det? Absolutt ikke! Mannen er arbeidsgiver til titusener, og jeg kan garantere at mellom 1995 og nå så har han betalt sin del eller mer i skatt.

– Trump skryter ofte av hvor suksessfull forretningsmann han er. Kan han kalle seg det når han taper så mye penger?

– Han er god for 10 milliarder dollar (en sum Trump selv har oppgitt uten å dokumentere det journ.anm). Han mistet nesten én milliard. Det er ti prosent av hans nettoformue. Har jeg blitt rammet av slike tap i en nedadgående økonomi? Absolutt! Akkurat på samme måte, og jeg ser på meg selv som en ganske smart forretningsmann også. Jeg kan pensjonere meg i dag og leve fett og lykkelig resten av mitt liv, svarer McKelvey.

STÅR VED TRUMP: William Bruce (52) har ikke problemer med at Trump tapte nesten en milliard dollar på 1990-tallet. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Alle snubler



Krigsveteranen William Bruce (52) fra Richmond i Virginia er Trump-støttespiller på sin hals, og er enig med McKelvey.

– Så lenge han ikke brøt loven da han leverte selvangivelsen eller gjemte unna noe, så ser jeg ingenting galt. Alle taper eller snubler, sier 52-åringen og fortsetter:

– Alle taper penger. Vi kan kjøpe feil bil, eller noe sånt.

– Kan han kalle seg en suksessfull forretningsmann når han taper slike summer?

– Så klart! For som jeg sa: Alle snubler, alle bedrifter kan vakle. Hvis man ser på børsen så har alle bedrifter stunder der de faller eller snubler – uavhengig om de er ny eller gammel. Over tid vil et selskap aldri bare stige og stige. Til og med USA – hvor mange billioner har vi ikke i gjeld? Skal vi nå se på oss selv som dårlige?

STEMMER PÅ TRUMP: Økonomistudentene Michael Dorsey (22), Aston Williams (22) og Josh Sheets (20) mener det ikke betyr noe negativt at Trump tapte store summer på 1990-tallet. Foto: Thomas Nilsson/VG

Nekter å offentliggjøre selvangivelsen

Michael Dorsey (22), Aston Williams (22) og Josh Sheets (20) studerer alle økonomi ved Longwood University i Virginia, der visepresidentdebatten fant sted. I november skal de tre gi sin stemme til Donald Trump, og har ingen problemer med det store tapet av penger.

– Hvis Trump blir valgt til president så kjenner han forretningdelen og hva som skal til for å bli rik - og alle aspekter ved det, sier Sheets til VG.

Pizzabaker Salvatore Lentini (57) går rundt på jobb med en «Make America Great Again»-caps.

– Noen ganger vinner man, noen ganger taper man, sier 57-åringens om Trumps enorme økonomiske tap på 1990-tallet.

CAPS-STØTTE: Pizzabakeren Salvatore Lentini (57) gir sin støtte til Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson/VG

Trump har så langt nektet å offentliggjøre skattetallene sine, til tross for hardt press. Ingen av Trump-tilhengerne vi snakket med mente at det er nødvendig – i alle fall ikke ennå.

– Han er ikke en offentlig person ennå, men jeg mener at dersom han blir valgt som president så burde han gjøre det, sier William Bruce.

– Hva om han blir valgt og det viser seg at han ikke har betalt skatt?

– Hvis ingen lover er brutt... Det er lovene som gjelder. Se på Hillary Clinton hun fikk 3,5 millioner dollar igjen på skatten. Dersom hun kan få tilbake så mye penger, vil jeg vite hvordan hun klarte det. Men så lenge ingen lover er brutt har jeg ingen problemer.

