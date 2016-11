Trump-velger: – Jeg tror han er uforutsigbar

COLEDALE, PENNSYLVANIA (VG) De ville ha forandring, men president Donald Trumps egne velgere på bygda i USA aner ikke hva de kan vente seg de fire neste årene.

– Egentlig ble jeg overbevist av faren min til å stemme på Donald Trump. Jeg er ikke interessert i politikk, men jeg tenker at Trump kan bety noe. Han vil være noe annet enn det vi er vant til, sier Amanda Scripnek (22).

VG møter henne og samboeren Matthev Dane (25) på gaten i den lille gruvebyen Coledale, som ligger i Schuylkill fylke i Pennsylvania.

Det er første gang på 18 år at en republikansk presidentkanidat vinner denne delstaten.

Dane, som er arbeidsledig, lot være å stemme tirsdag. Han angrer ikke, selv om familien reagerer sterkt på resultatet.

– Vi har nettopp vært hos mine foreldre, og mamma er fly forbannet. Hun skjelte meg ut for at jeg ikke stemte. Hun er veldig tilhenger av Hillary Clinton og er livredd for hva Trump kan finne på, sier Dane.

Demokratisk siden 1988

Pennsylvania, som er en del av det såkalte «rustbeltet» med klassiske industristater, var før årets valg regnet som en vippestat. Det har staten, som er viktig fordi den utløser 20 valgmenn til vinneren, også vært flere ganger før.

Likevel har ikke en republikansk kandidat vunnet Pennsylvania siden 1988, da George Bush ble president. I målingene i dagene før valget var Hillary Clinton favoritt til å sikre seg staten.

Likevel klarte Donald Trump å snu det til sin fordel, og da han ble erklært som vinner her onsdag morgen, norsk tid, var det i praksis ikke lenger noe håp for Clinton om å vinne valget.

– Uforutsigbar

Scripnek sier hun ikke helt vet hva hun skal forvente seg av fire år med president Trump.

– Jeg tror han er uforutsigbar. Det kan jo hende at Obamacare blir fjernet, og så får vi se om han bygger den muren. Så lenge han ikke starter en krig. Jeg er redd han kan gjøre det, sier hun.

PÅ RESTAURANT: Rutw Weiss, Skip Miller (t.h.), og Tom Weiss (i midten) fra Coledale i Pennsylvania møtte VG på restaurant onsdag kveld, etter Donald Trumps triumf. Foto: , Kyrre Lien / VG

Noen hundre meter borte i gaten sitter flere samlet på restauranten som Ruth (75) og Tom Weiss (76) driver sammen.

– Jeg stemte ikke på noen. Jeg synes begge to er forferdelige. Hillary er motbydelig. Hun er korrupt, kynisk og fæl. Men Trump er ikke stort bedre, sier Ruth Weiss.

– Jeg stemte på Hillary, men det er fordi jeg synes hun er det minste ondet av de to, sier Skip Miller (69).

Krigsfrykt

Bak disken står Gabriella Mistretta (20) og Justine Balent (30).

– Jeg er redd for at han kommer til å kaste oss ut i en krig. Han er så ustabil. Det første landet som irriterer ham …. Jeg mener, det er ganske skummelt, sier Justine.

– Jeg synes vi må gi ham en sjanse. Vi vet jo hvordan han har vært som presidentkandidat, men vi vet jo ikke hvordan han kommer til å bli som president. Det kan jo hende at han oppfører seg bedre nå, og kanskje kan få gjort noe som en annerledes president, sier Amanda.

I bygget ved siden av restauranten ligger kiosken til Lillian Keer (82). Inne i lokalet ligger røyklukten tungt.

– Jeg stemte på Hillary fordi jeg ikke likte Trump. Han snakket så stygt og oppførte seg dårlig. Språket hans er ikke noe jeg liker. Jeg er opprinnelig fra Slovakia, så jeg er veldig imot at vi skal bygge en mur. Jeg liker ikke det, sier Lillian.