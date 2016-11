Trump: USA vil trekke seg fra frihandelsavtale

Donald Trump sier han vil gå inn for å trekke USA fra handelsavtalen TPP «på dag én» når han inntar Det hvite hus.

USAs påtroppende president har tidligere kalt handelsavtalen for landene rundt Stillehavet en «fryktelig avtale» som vil «voldta» USA ved å flytte arbeidsplasser til land med billigere arbeidskraft.

I en video hvor han gir en oversikt over hva han vil gjøre de første hundre dagene som president, er han heller ikke nådig mot avtalen:

– Innen handel kommer jeg til å kunngjøre vår hensikt om å trekke oss ut fra stillehavssamarbeidet TPP, som er en potensiell katastrofe for landet vårt. I stedet vil vi forhandle rettferdige, bilaterale handelsavtaler som fører jobber og industri tilbake den amerikanske kysten, sier han.

Han kommer dermed med et tydelig stikk til president Barack Obama, som under en pressekonferanse etter APEC-toppmøtet i Peru søndag, insisterte på at TPP-avtalen er langt fra død.