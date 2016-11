HERSHEY (VG) Hillary Clinton og Donald Trump holdt valgmøter i vippestaten Pennsylvania samtidig. Sistnevnte ga et stikk til Clinton for å ta med seg kjendiser på scenen.

Allerede tre timer før Donald Trump (70) gikk på scenen strakk køen utenfor seg 600–700 meter med ivrige Trump-tilhengere som ville se den republikanske presidentkandidaten tale i en hockeyhall i Hershey i vippestaten Pennsylvania natt til lørdag norsk tid.

Trump gikk på scenen etter tidligere på dagen ha holdt valgmøter i New Hampshire og Ohio.

– Jeg tror at vi har satt rekord for denne bygningen, sa Donald Trump og så utover folkehavet.

Hockeyhallen, som har en kapasitet på 10.500 tilskuere, var fullsatt i tillegg til at hele gulvet var tettpakket med entusiastiske tilhengere.

– Og forresten, så trenger jeg ikke å ta med meg J. Lo eller Jay-Z for å fylle valgmøtene mine. Jeg er her helt alene. Ingen gitar, ingen piano – ingenting, fortsatte den republikanske presidentkandidaten.

Han siktet til sin rival Hillary Clinton (69) som inviterte til konsert i samme delstat samtidig – med blant andre Jay Z på scenen. Deretter drar hun videre til Philadelphia der Stevie Wonder holder konsert for henne. Forrige helg hadde hun med seg Jennifer Lopez (J. Lo) på et valgmøte i Florida.

Hentet opp foreldre til trafikkoffer

De siste fire dagene har VG fulgt Donald Trump på hans valgmøter i tre vippestater. Først i Pennsylvania, deretter i Florida, så i Nord-Carolina og til sist tilbake i Pennsylvania igjen.

LANG KØ: Trump-tilhengere stod i en hundrevis av meter lang kø for å komme inn. Foto: Thomas Nilsson/VG

Hovedtrekkene i talene er det samme: At han vil avskaffe helseforskringsordningen Obamacare, e-postsaken til Clinton, bygging av mur og alt han mener gjør Clinton til en udugelig president.

– Det er på tide med forandring og nytt lederskap. Hillary Clinton er gårsdagens kandidat. Vi er fremtidens bevegelse. Dette er en fantastisk bevegelse, og noe som vi ikke har sett lignende til i landet vårt.

MISTET SØNNEN: Trump tok dette foreldreparet på scenen. De mistet sin 19-årige sønn i en trafikkulykke tidligere i år. Foto: Thomas Nilsson/VG

I Hershey, som er kjent for sin sjokoladeproduksjon, hentet Trump opp et foreldrepar som mistet sin 19 år gamle sønn Riley i en bilulykke tidligere i år. De hadde sendt et brev til Trump der de fortalte om sin store sorg.

– Riley elsket Trump. Han var besatt av Trump, sa 19-åringens sønn og fortsatte:

– Da det var 17 kandidater sa Riley at Trump kommer til å bli den nominerte. Da Trump var den nominerte sa Riley at Trump kommer til å bli president.

Til slutt oppfordret hun alle kvinner og mødre der ute til å gi sin stemme til Donald Trump. De mange kvinnene i salen svarte med å holde opp et rosa skilt med påskriften «Women for Trump».

Forretningsmannen har slitt med oppslutningen blant kvinner, særlig etter lekkasjen av et videoopptak fra 2005 hvor han snakker om å klå på kvinner uten deres samtykke.

STORT OPPMØTE: Over 10.000 tilhengere hørte Donald Trump tale i Hershey, Pennsylvania. Foto: Thomas Nilsson/VG

Byttet side



Vi går inn i noen nervepirrende siste dager før USA skal velge sin neste president førstkommende tirsdag. De siste ukene har Trump tettet luken frem til Clinton, og leder nå i flere av de avgjørende vippestatene.

– Om jeg tror han vil vinne? Ingen vet, sier den pensjonerte elektrikeren og krigsveteranen Dennis Egbert (63) fra Harrisburg, Pennsylvania.

Han har kommet ut av tellingen, men tror at dette er det 15. eller 16. Trump-valgmøtet han deltar på.

– Det er et veldig tett løp nå. Trump har kjempet bra, er ikke full av løgner og har en veldig god sjanse.

SKIFTET PARTI: Dennis Egbert (63) fra Harrisburg, Pennsylvania har stemt på Demokratene i hele sitt voksne liv. Nå går hans stemme til Trump. Foto: Thomas Nilsson/VG

63-åringen er medlem av gruppen «Bikers for Trump», og har alltid stemt på Demokratene frem til i år. Da byttet han parti for å stemme på Donald Trump. Han mener at Trumps suksess i forretninger er akkurat hva USA trenger – en som kan ordne opp og få landet på rett kjøl igjen.

– Det er Obama og hans Obamacare som har fått meg til å bytte side, sier han og fortsetter med en lang tirade om alt han mener er galt med Hillary Clinton.

Har tettet Clintons luke

For Trump er Pennsylvania, med sine 20 valgmenn, en viktig delstat å vinne dersom han skal ha håp om å nå de 270 valgmennene han trenger for å vinne valget – og det ser lysere ut enn på lenge.

I løpet av den siste måneden har Clintons ledelse blitt redusert fra ni prosentpoeng til mindre enn tre prosentpoeng, ifølge RealClearPolitics sitt gjennomsnitt av meningsmålinger.

Demokratene har vunnet her ved de siste seks presidentvalgene, men Trump har stor støtte blant hvite industriarbeiderne i sørvest og nordvest – såkalte «blue-collar workers». En beskjed til dem sørget Trump for å legge inn i sin tale i Hershey.

– Vi skal bringe jobbene tilbake til stål- og kullarbeidere. Hillary kommer til å gjøre det motsatte, sa han til stor jubel fra et svært entusiastisk publikum og fortsatte:

– Vi skal bli en rik nasjon igjen.

Torsdag sendte Trump sin kone Melania til å holde tale i nettopp Pennsylvania – i et forsøk på å rekruttere flere kvinnestemmer.

Den republikanske presidentkandidaten gjør det stadig bedre blant kvinner i delstaten: Clinton leder med 48 prosent mot 45, men mellomrommet er langt mindre enn i forrige meningsmåling da han hadde 35 prosent og hun 55 prosent.

Det er også i denne delstaten at Clinton skal holde sitt aller siste valgmøte – kvelden før kvelden, sammen med hele familien sin og ekteparet Obama.

De neste dagene før valget skal Trump holde valgmøter i Florida, Nord-Carolina, Nevada, Colorado, Iowa, Wisconsin og New Hampshire.