Trump-tilhenger Hagen: Føler skadefryd over alle som tok feil

Carl I. Hagen håpet på Trump-triumf. Onsdag våknet han med en følelse av skadefryd.

Partibyggeren og Frp-veteranen satt sammen med kona Eli Hagen og fulgte TV-sendingene fra presidentvalget til utpå natten i går.

Eli gikk til sengs med en følelse av at Hillary Clinton ville dra dette i land.

Da det kjente Frp-ekteparet sto opp i morges, trodde Eli knapt det hun hørte og så. Mens Carl påstår at Trumps seier ikke kom overraskende på ham.

Les også: Erna vil raskt samarbeide med Trump

– Først og fremst følte jeg en viss skadefryd over at alle de såkalte ekspertene og «forståsegpåerne» tok feil igjen. Jeg tror rett og slett mange velgere lenge har visst at de ville stemme på Donald Trump, men at de har vegret seg for å si det høyt, sier Carl I. Hagen til VG.

Trump-tilhenger



Han er selv en av svært få norske politikere som har uttalt offentlig at han støttet Trump som ny president.

Hagen mener dette valget, i likhet med Brexit-seieren i Storbritannia, må være en alvorlig lærepenge for mange.

USA-kjennere: Dette kan ha vært avgjørende

– Mange, også norske politikere, har vært store i kjeften overfor Russland og Trumps forhold til Putin basert på USAs militære muskler. Jeg har ment at et godt forhold til Russland er positivt, og det tror jeg vil vise seg når Trump overtar presidentvervet, sier Hagen til VG.

Både han og Eli Hagen tror mange amerikanere har vært flaue over at de ville stemme Trump, og holdt kjeft om det.

Tok feil: Hillary nærmest utropt som vinner



– Egentlig ville jeg ikke hatt hverken Trump eller Hillary som president. Jeg synes Hillary ofte fremstår hovmodig og overlegen. Men likevel hadde jeg ikke ventet at Trump ble president. Jeg tror rett og slett folk har vært flaue over å si at de ville stemme på ham. Men så har de gått i valglokalet og stemt Trump likevel, sier Eli Hagen i sin personlige analyse av USA-valget.

Reaksjon mot eliten i Washington



Ekteparet Hagen er også opptatt av å få frem at valgutfallet kommer av en sterk misnøye med større økonomiske ulikheter og eliten i det amerikanske samfunnet.

– Slik var det også mange som så på Fremskrittspartiet i begynnelsen. Man sa ikke hva man skulle stemme på. Det var litt flaut for mange. Men de stemte på Frp, sammenligner Carl I. Hagen.

Spørsmål og svar: Hva betyr dette for Norge?

GIKK HELE VEIEN: Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson , VG

Han tror mange amerikanere har irritert seg på at Hillary Clinton har en bakgrunn som foredragsholder der hun krever enorme beløp for å holde en tale. Og Clinton Foundation som soper inn store midler verden over:

– Dessverre også fra Norge fordi mange av våre ledende politikere med utenriksministeren i spissen vil holde seg inne og på godfot med ekteparet Clinton, sier Hagen.

Sammen med det faktum at ektemannen – Bill Clinton, er forhenværende president – har dette vært med på å skape en avstand til mange amerikaneres hverdag.

– Mange har nok stemt på Trump mer som en misnøye mot Clinton enn som en støtte til Trump, tror Eli Hagen.

Stor spesial: Les mer om Trumps vei til presidentkandidat

Politisk korrekthet



– Hvordan kunne så mange eksperter, meningsmålere og media bomme slik på resultatet?

– Fordi altfor mange er opptatt av hva som er politisk korrekt. Altfor mange har oversett hva som virkelig har rørt seg i det amerikanske folket. Samtidig har det foregått en stor undervurdering av at folk faktisk reagerer på den store innvandringen som har preget USA de siste årene – og at mange i likhet med meg ikke tror på storslåtte klimaavtaler og at CO₂ har noen merkbar innvirkning på klimaet, svarer Carl I. Hagen.

Både han og Eli føler seg trygge på at Donald Trump vil bli en ansvarlig amerikansk president i verdens viktigste verv.

At republikaneren og milliardæren også synes å være på god talefot med Russlands mektige president, Vladimir Putin, synes de to på ingen måte er bekymringsfullt. Snarere tvert imot.

– Jeg er overhodet ikke bekymret for at han har et godt forhold til Putin, sier Carl I. Hagen.

– I forsvars- og utenrikspolitikken vil han følge opp USAs forpliktelser i NATO, men han vil kreve at Norge og andre deltagere betaler en større andel av dette samarbeidet, tror Trump-tilhenger Hagen.

Eneste på inget som støttet Trump



Den eneste stortingsrepresentanten som har vært erklært Trump-tilhenger i valgkampen, Ulf Leirstein (Frp), er jublende glad for at den neste presidenten i USA heter Donald.

– Dette er gledelig! Jeg skjønner at mange er skuffet. Men jeg tror mange overdriver om hvor forferdelig Trump vil bli som president, sier Leirstein til VG.

TRUMP-TILHENGER: Fremskrittspartiets Ulf Leirstein er stolt av å være Stortingets eneste erklærte Donald Trump-tilhenger. Foto: Tim Peters , VG

Han nevner forholdet til den russiske presidenten som en illustrasjon på forskjellen mellom Trump og Clinton/Obama-siden.

– Mens etablissementet har forsøkt å isolere Putin, har Trump lagt vekt på å møte ham, registrerer Frp-representanten fra Østfold.

Han er ikke enig med Venstre-leder Trine Skei Grande som er en av mange som har kalt presidentvalget et misnøyevalg. Han mener det minst like mye er et rop eter en endret kurs.

– Det er mange som har det tøft i USA. Stor ledighet, ulikhet og en voksende misnøye med alt som kan minne dem om Washington D.C. Derfor kan de ha forventninger om forandring når den nye presidenten også får et flertall i Kongressen, mener Leirstein.