ST. LOUIS (VG) Anklagene haglet da Donald Trump (70) og Hillary Clinton (68) møttes i en svært opphetet debatt i natt.

De to presidentkandidatene satte standarden for den nest siste debatten før presidentvalget 8. november allerede da de gikk inn på scenen i St. Louis i natt.

I forrige debatt for to uker siden tok de hverandre i hendene, men det gjorde de ikke nå.

Svært mye har skjedd siden sist – og helgen har vært svært røff for den republikanske presidentkandidaten etter at Washington Post fredag publiserTe et videoopptak fra 2005 hvor Trump skryter av å klå på kvinner, samtidig som han sier at hvis man er kjendis så kan man gjøre hva man vil med kvinner.

– Grip dem i fitta. Du kan gjøre hva som helst, sier Trump i videoen.

– Ingen har mer respekt for kvinner enn meg

Ikke overraskende handlet et av de første spørsmålene til Trump om nettopp dette – om presidentkandidaten forstår at det han beskriver i videoen er seksuelt overgrep.

– Jeg syntes ikke det. Dette var «gutteprat». Jeg er ikke stolt av det, og jeg beklager til min familie og det amerikanske folket, svarte Trump og var raskt med å bytte tema – til IS-terror og ting som er galt i verden.

Melania Trump: – Uakseptabelt og krenkende

Ordstyrer, CNN-ankeret Anderson Cooper, ga seg imidlertid ikke og grillet Trump mer. Da svarte Trump:

– Jeg har stor respekt for kvinner. Ingen har mer respekt for kvinner enn meg. Jeg har kolossal respekt for kvinner, og kvinner har respekt for meg.

I TOTTENE PÅ HVERANDRE: Hillary Clinton og Donald Trump tok hverandre ikke i hånden, og var stadig i strupen på hverandre under debatten. Foto: Rick Wilking , Reuters

Igjen gikk Trump raskt videre til et annet tema – denne gang fortsatte han å snakke om hvordan han skal gjøre USA trygt ved å bygge en mur på grensen mot Mexico.

– Han sier at videoen ikke representerte ham, men jeg tror at alle som har sett den vil si at det er akkurat slik han er. Vi har sett ham gjøre narr av og snakke nedsettende om kvinner både på Twitter og i debatten, responderte Clinton og ramset opp en episoder hvor Trump har uttalt seg nedlatende om kvinner – og om andre grupper som mexicanere og muslimer.

Anklager mot Bill Clinton

Clinton og Trump snakket flere ganger i munnen på hverandre i kampen om taletid, og kom gang på gang med stikk mot hverandre.

Da Trump ble presset mer på sine holdninger til kvinner og den lekkede videoen fra 2005, plukket forretningsmannen opp det han har peilet seg ut som sitt trumfkort: Hillary Clintons ektemann Bill.

I SALEN: En preget Bill Clinton fulgte debatten fra salen. Her sammen med datteren Chelsea og hennes ektemann. Foto: Patrick Semansky , AP

– Se hva han har gjort mot kvinner. Det har ikke vært noen i politikkens historie som har vært så misbrukene mot kvinner som ham. Og Hillary Clinton har angrepet disse kvinnene.

Halvannen time før debatten startet overrasket Trump alle ved å holde en pressekonferanse live på Facebook der han samlet tre kvinner som har anklaget Bill Clinton for upassende seksuell adferd.

Disse kvinnene satt også i debattsalen i natt.

Da Hillary Clinton fikk ordet anklaget hun Trump for uriktige beskyldninger, og siterte Michelle Obama i hennes tale under demokratenes landsmøte i Philadelphia i juli: «When they go low, we go high» (når de synker så lavt, hever vi oss over det).

Debattformen var en såkalt «town hall-møte» der publikum fikk anledning til å stille spørsmål til kandidatene, i tillegg til at spørsmål fra sosiale medier også ble en del av debatten.

ANDRE DEBATT: De to som kjemper om å bli USAs neste president møttes til ny duell i natt – denne gang i St. Louis i Missouri. Foto: Pool , Reuters

Truer med ny etterforskning

Etter rundt 15 minutter frem og tilbake om det omdiskuterte videoopptaket, var det Clintons tur å svare for seg – denne gang om e-postskandalen som har herjet rundt henne i lang tid. Trump sa at dersom han blir USAs neste president, så skal han sørge for en ny gjennomgang av saken hvor det aldri ble tatt ut tiltale mot Clinton.

– Dersom jeg vinner, så skal jeg instruere min justisminister til å få en særskilt aktor til å se inn i din situasjon, sa han og utdypet:

– Vi skal se inn i det. Vet du hvorfor? Folk har blitt.. deres liv har blitt ødelagt for å gjøre én femtedel av hva du har gjort. Det er en skam. Ærlig talt – du burde skamme deg.

AVSTAND: Dette var det nærmeste Donald Trump og Hillary Clinton kom hverandre da de kom inn på scenen i natt. Her fra presserommet like ved debatthallen. Foto: Thomas Nilsson/VG

Clinton svarte med å si at Trump kom med uriktige beskyldninger, før forretningsmannen igjen tok ordet:

– Du burde vært i fengsel.

Clinton beklaget for at hun brukte en privat e-postserver til jobbmail da hun var USAs utenriksminister.

En rekke toppolitikere i Det republikanske partiet har bedt Trump å trekke seg, mens andre har trukket sin støtte til ham. Selv har Trump sagt at det er «null sjanse» for at han trekker seg.

