Trump tar med seg Obamas halvbror til den siste debatten

LAS VEGAS (VG) Til forrige debatt inviterte Trump med seg fire kvinner som har anklaget Bill Clinton for seksuelle tilnærminger. Nå tar han med seg Barack Obamas halvbror.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Det er Malik Obama som selv bekrefter at han er invitert av Donald Trump (70) til å sitte i salen i under tredje og siste debatt mellom Trump og Hillary Clinton (68) i Las Vegas natt til torsdag norsk tid.

– Jeg er entusiastisk for å være på debatten. Trump kan gjøre Amerika gode igjen, sier Malik Obama i et intervju med New York Post.

Debatten kan du følge direkte i VGs valgstudio fra klokken 03.00 natt til torsdag.

Avisen har også fått en kommentar fra Trump:

– Jeg ser veldig frem til å møte og være sammen med Malik. Han forstår det langt bedre enn sin bror.

Obamas halvbror: – Jeg skal stemme på Trump

Malik Obama fikk stor oppmerksomhet da han i juli sa at hans stemme går til den republikanske presidentkandidaten.

– Han appellerer til meg, og jeg synes han er jordnær og snakker fra hjertet. Han prøver ikke å være politisk korrekt, sier Malik Obama til Reuters i sommer.

Visepresident Biden: – Det Trump gjør er veldig farlig

Misfornøyd med presidentbroren

I intervjuet sa han også at han er misfornøyd med halvbrorens lederskap. Dette til tross for at han var Baracks forlover da han giftet seg med sin kone Michelle, og han har besøkt sin tre år yngre og mektige halvbror i Det hvite hus.

Malik Obama er amerikansk statsborger og er opprinnelig fra Kenya. Han har bodd i Washington siden 1985.



Under forrige debatt mellom Clinton og Trump, inviterte sistnevnte med seg fire kvinner som på 1990-tallet anklaget daværende president Bill Clinton for seksuelle tilnærminger av ulik grad. Den ene av dem beskylder Clinton for voldtekt.

VG er til stede i casinobyen, der debatten som det knyttes stor spenning til, går av stabelen på University of Nevada. På debattdagen er det kun 20 dager igjen til USA skal velge sin neste president.

Så du denne? Kvinnene som har anklaget Trump