Trump takker for at han dumpes av egne: «Nå er lenkene tatt av»

Donald Trump (70) angriper egne på Twitter og Hillary Clinton (68) i ny reklamefilm, som ble lansert i dag.

Reklamefilmen, som har fått tittelen: «Farlig», ble lansert tirsdag, ifølge nyhetsbyrået AP. Den begynner med bilder av diverse trusler mot USA, som nordkoreanske tanks og IS-terrorister under forberedelse av gisselhenretting.

Videre hevdes det at Hillary Clinton mislyktes hver eneste gang hun tok avgjørelser som utenriksminister, deretter antydes det at hun ikke har heltemot, styrke eller utholdenhet til lede USA.

Reklamefilmen avsluttes med bilder av Clinton som hoster, at hun må støttes i en trapp og at hun snubler på minneseremonien etter 11. september i New York forrige måned. Det ble senere kjent at hun hadde lungebetennelse.

Anders Giæver om Clintons kollaps

Trump angriper også eget parti tirsdag. I en rekke Twitter-meldinger langer han ut mot «illojale republikanere».

– Vår veldig svake og ineffektive leder, Paul Ryan, holdt en dårlig telefonkonferanse, der hans medlemmer ble rasende på grunn av hans illojalitet, tvitrer Trump.

Han viser til at lederen for Representantenes hus mandag gjorde det klart at han ikke vil bidra på noe vis for å hjelpe Trump i den resterende valgkampen, skriver NTB.

– Det er vanskelig å gjøre det bra når jeg får null støtte fra Paul Ryan og andre! skriver Trump.

Les også: USAs mektigste republikaner gir opp Trump

Han skriver videre at illojale republikanere er verre enn hans demokratiske motstander Hillary Clinton, og at demokratene generelt sett er mer trofaste overfor hverandre.

Samtidig hevder presidentkandidaten at det er godt at «lenkene nå er tatt av» ham.

– Jeg kan nå kjempe for Amerika på den måten jeg vil, sier Trump.