Trump stenger journalister ute

Donald Trump har holdt journalister i mørket de første dagene etter valget.

Da president John F. Kennedy ble skutt i Dallas i 1963, var det en haug med journalister rundt. Det samme var tilfelle i 1981 da Ronald Reagan var nær ved å bli drept, og ble fraktet til sykehus.

Det er en lang tradisjon i Washington for at en gruppe journalister får følge presidenten tett når han reiser, og i det daglige. Hensikten er at pressen skal ha holde et øye med presidenten, og fange viktige øyeblikk.

Etter at Trump på torsdag nektet journalister å bli med da han reiste for å møte president Barack Obama, ble det igangsatt rykter om at den lange tradisjonen får en brå slutt. Nyhetsbyrået AP melder dette.



Ryktene underbygges av at Trump gjentatte ganger under valgkampen har hamret løs på journalister, og blant annet anklaget pressen for å være «forkastelig» og «uærlig».

– Uakseptabelt

Siden valgseieren på tirsdag har Trump vært svært vanskelig å få tak i. På onsdag var han nærmest forsvunnet. Det har satt fart i ryktene om at han vil stramme inn på tilgangen pressen har på amerikanske presidenter.

– En sånn avgjørelse kan gjøre amerikanere blinde om hviken tilstand han er i og hvor han er i nasjonale krisesituasjoner, sier Reuters' korrespondent i Det hvite hus, Jeff Mason, til nyhetsbyrået AP.

Mason er i tillegg lederen for gruppen som denne perioden følger Barack Obama rundt. Gruppen Mason leder, kalt White House Correspondent Association, ber Trump la journalister dekke møtene hans og andre hendelser.

– Å ikke la en gruppe journalister reise med ham og dekke hva den neste presidenten for USA gjør, er uakseptabelt, sier Mason.

Gjennom valgkampanjen sin har Trump nektet journalister og fotografer å følge ham på flyreisene sine. I enkelte tilfeller startet han også valgkamparrangementer før journalister hadde dukket opp.

Trump-talsperson: – Forventer tilgang

Visepresident Mike Pence har kjørt en mer åpen linje under valgkampanjen. Han har på tradisjonelt vis blitt fulgt av en gruppe journalister.

Hope Hicks, talspersonen for Trump, forteller nyhetsbyrået AP at hun forventer at det vil bli en gruppe journalister som tradisjonen tro følger presidenten. Hun la til at de skal legge fram en plan for dette i framtiden.

Da Trump møtte Obama på torsdag var den vanlige gruppen journalister tilstede.

På onsdag, da Trump forsvant, var han ifølge kampanjen hans i møte med rådgivere. Foreløpig har ikke kampanjen hans gitt informasjon om hva som er planene hans framover, eller om de har hatt kontakt med internsjonale statsledere etter valget.