Trump slår tilbake: – Har brukt skattereglene til min fordel

Donald Trump (70) skryter av at han på «briljant vis» har brukt USAs skatteregler til sin fordel.

Trumps foreløpige motvilje til å offentliggjøre hvor mye han har betalt i skatt har vært et gjentakende diskusjonstema i den amerikanske valgkampen.

Debatten ble ikke mindre aktuell da New York Times søndag skrev at et enormt økonomisk tap i 1995 kan ha gjort det mulig for presidentkandidaten å unngå betaling av føderal inntektsskatt i 18 år.

På et valgkamparrangement i Pueblo i Colorado slo imidlertid 70-åringen tilbake natt til mandag. Han kommenterte ikke de konkrete opplysningene i New York Times-artikkelen, men fra talerstolen sa han følgende:

– Som forretningsmann og eiendomsutvikler har jeg på lovlig vis brukt skattereglene til min fordel, til fordel for selskapet mitt, mine investorer og mine ansatte. Jeg mener, ærlig talt, jeg har på briljant vis benyttet meg av reglene for å betale så lite skatt som mulig.

Han benyttet også anledningen til å minne velgerne på at han nå «jobber for folket – og ikke for Trump», før han slo fast at det trengs endringer i skattesystemet.

– Urettferdigheten i skattelovgivningen er utrolig. Det er noe jeg har snakket om lenge, selv om jeg har dratt stor nytte av de lovene.

Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton kommenterte også rivalens skattehåndtering under et valgkamparrangement i Toledo i Ohio.

– Han representerer det samme riggede systemet som han påstår at han prøver å endre, sa Clinton.

Kilde: VG/NTB