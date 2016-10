Trump samler Clinton-anklagere i debattbyen

ST. LOUIS (VG) Donald Trump har tatt med seg tre kvinner som har anklaget Bill Clinton for upassende seksuell oppførsel til St. Louis – der Trump i natt møter Hillary Clinton til debatt.

Halvannen time før nattens svært viktige debatt holdt den republikanske presidentkandidaten en uventet pressekonferanse på et hotell i St. Louis i Missouri, som ble sendt live via Facebook.



Trump hadde med seg et panel på fire kvinner: Juanita Broaddrick, Paula Jones, Kathleen Willey og Kathy Shelton.

De tre første har alle anklaget tidligere president Bill Clinton, Hillary Clintons ektemann, for seksuelle overgrep eller seksuell trakassering på 1990-tallet. Sistnevnte Shelton var 12 år da hun ble voldtatt av en 41-åring i Arkansas, som senere ble representert av Hillary Clinton.

Donald Trump har hatt en svært røff helg etter at Washington Post fredag publiserte et videoopptak der han snakker nedlatende og seksualiserende om kvinner.

Uttalelsene har fått flere republikanske toppolitikere til å be ham trekke seg. Andre har trukket sin støtte til ham, og sier at de ikke kommer til å stemme på ham i presidentvalget.

Skal sitte i salen

Stuntet før debatten er et åpenbart forsøk å få oppmerksomheten bort fra dette – og i stedet rette skyts mot ekteparet Clinton.

– Disse fire veldig modige kvinnene har spurt om å være her, og det var en ære å hjelpe dem, sa Donald Trump.

CNN melder at kvinnene som tidligere har anklaget Bill Clinton kommer til å sitte i salen under debatten. VG er til stede i «spin room» utenfor debattsalen, hvor det umiddelbart ble hektisk aktivitet da denne nyheten ble kjent.

– Hvis det er en slik valgkamp han vil kjøre, så får han stå for det. Det er ikke dette velgerne ønsker, sier Clintons kommunikasjonsdirektør Jennifer Palmieri til CNN.

En snau halvtime etter den lille pressekonferansen, kom Hillary Clintons valgkampanje med en uttalelse hvor de kaller det hele «et stunt».

– Vi er ikke overrasket over at Donald Trump fortsetter å kjøre sin destruktive valgkamp til bunns. Hillary Clinton ser muligheten til å snakke til velgerne på scenen og i publikum om problemene som betyr noe for dem, og dette stuntet forandrer ikke på det. Hvis Donald Trump ikke ser det, er det hans tap. Som alltid, er hun forberedt på å håndtere alt Donald Trump kaster mot henne.

ANKLAGER: Juanita Broaddrick sammen med Donald Trump på pressekonferansen. Foto: Evan Vucci , AP

Sterke anklager

Juanita Broaddrick er kvinnen som i 1999 hevdet at Clinton hadde voldtatt henne i 1978.



– Handlingene taler mer enn ord. Trump kan ha sagt stygge ord, men Bill Clinton voldtok meg, og Hillary Clinton truet meg. Jeg syns ikke det kan sammenlignes, sa hun.

Trump delte søndag en Twitter-melding hvor Broadderick beskrev de samme anklagene.

Pressekonferansen varte i noen minutter og ble blant annet sendt direkte på Trump egen Facebook-side.