Trump raser etter Clinton-henleggelse: – Blir beskyttet av systemet

Nyheten om at FBI avslutter etterforskningen av Hillary Clintons e-poster, faller ikke i god jord hos Donald Trump.

Presidentkandidaten har ikke spart på kruttet i timene etter nyheten om at FBI står fast på sin konklusjon om ikke å straffeforfølge Clinton. På valgmøter i Minnesota, Michigan og Virginia har han tordnet mot rivalen fra talerstolen natt til mandag.

Uenig med FBI

Han hevder blant annet at Hillary Clinton «vil være under etterforskning i lang tid for hennes gjentatte forbrytelser mot vår nasjon».

– Det vil trolig ende i en rettssak, men dere må forstå: Systemet er manipulert og hun blir beskyttet, sa Trump fra talerstolen i Minnesota.

Han ser dermed ikke ut til å slå seg til ro med konklusjonen til FBI:

De mener det ikke er grunnlag for å straffeforfølge Clinton i forbindelse med at hun brukte en privat e-postserver mens hun var utenriksminister for Barack Obama.

– Hun er skyldig

Saken som har heftet ved Clinton siden mars 2015, blusset nok en gang opp forrige uke da FBI-direktør James Comey gikk ut og sa at det var funnet nye e-poster som ga grunnlag for å granske saken på nytt.

– Du kan ikke gjennomgå 650.000 nye e-poster på åtte dager. Det går ikke, tordnet Trump.

– Hillary Clinton er skyldig. Hun vet det, FBI vet det, folket vet det – og nå er det opp til det amerikanske folket å sørge for rettferdighet ved stemmelokalene den 8. november, fortsatte han fra talerstolen i Michigan.

Trumps visepresidentkandidat Mike Pence, er heller ikke imponert over konklusjonen til FBI.

– Feilaktig håndtering av hemmeligstemplet informasjon er en forbrytelse, sa Pence til en oppildnet tilhørerskare i Hickory i North Carolina.

FBI-kritikk

FBI-sjefen har selv vært i hardt vær etter offentliggjøringen av de nye e-postene, som ble funnet på en PC som tilhørte den skandaliserte eks-politikeren Anthony Weiner og hans nå fraseparerte kone Huma Abedin.

Flere mente det var snakk om utidig – og muligens ulovlig – politisk innblanding fra FBI-sjefens side. Comey ble blant annet beskyldt for å ha politiske motiver for å gå ut med dette kun dager før tirsdagens presidentvalg.

President Barack Obama kom med skarp kritikk av FBI, men gikk noen få dager senere ut og var klar på at han «ikke på noen måte» trodde FBI-direktøren forsøkte å påvirke valget.