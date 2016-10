FARMVILLE (VG) Clintons visepresident Tim Kaine la seg på en aggressiv linje og avbrøt motkandidaten gjentatte ganger. – Satte Pence på defensiven, mener Clinton-kampanjen. – Frekk, mener Trump-rådgiver.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Det ble høy temperatur og mye snakke-i-munnen-på-hverandre da visepresidentkandidatene Mike Pence (R) og Tim Kaine (D) barket sammen i natt.

Sistnevnte gikk raskt til angrep på sin motkandidat, snakket høyt og fort – og avbrøt Pence en lang rekke ganger gjennom hele debatten.

Få innsikt: Dette er visepresidentkandidatene

– Kaine var ganske frekk fordi han var nervøs, og jeg vil si nesten ustabil i sin fremtreden, sier seniorrådgiver AJ Delgado i Trumps kampanje til VG i «spin room» hvor representanter fra de to valgkampanjene møtte pressen etter debatten.

Og avbrytelsene har tydeligvis ikke gått upåaktet hen hos seerne: I en CNN-måling svarer 48 prosent av TV-seerne at Trumps visepresidentkandidat Mike Pence vant debatten.

Delgado sier at hun ser frem til å finne ut hvor mange ganger Pence ble avbrutt av Kaine når dette telles opp.

UT MOT KAINE: Seniorrådgiver i Trump-kampanjen AJ Delgado langer ut mot Clintons visepresidentkandidat Tim Kaine. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Tallene vil vise at Kaine var ganske frekk og defensiv. Jeg tror at man gjør det når man vet at man taper. Han begynte å miste fatningen og avbrøt Mike Pence konstant. Det viste at han var ukomfortabel og at han tapte debatten, fortsetter Delgado.

I debatten mellom Clinton og Trump forrige mandag var det sistnevnte som gjentatte ganger avbrøt Clinton.

Kaine i nattens debatt: – Trump skremmer vettet av meg

– Satte Pence på defensiven

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump tvitret seg gjennom debatten direkte fra sitt hotell i Las Vegas, og utropte raskt Pence til debattens vinner.

DUELL: Hillary Clintons visepresidentkandidat Tim Kaine (t.v.) og Donald Trumps visepresidentkandidat Mike Pence møttes til sin første og eneste debatt i natt. Foto: Rick Wilking , Reuters

Det er ikke lederen for Democratic National Committee, Donna Brazile, enig i. Hun uttalte seg i natt på vegne av Hillary Clintons kampanje:

– Han (Kaine journ.anm.) satte Pence på defensiven. Pence klarte ikke å svare for noen av de opprørende tingene Trump har sagt. Han er hans visepresident, men kunne ikke forsvare det. Han var unnvikende, sier Brazile til VG og fortsetter:

– Tim Kaine fortsatte å ta det opp – skatter, uttalelser om kvinner, uttalelser om meksikanere, uttalelser om muslimer, uttalelser om John McCain. I kveld viste Tim Kaine nok en gang hvorfor Hillary Clinton valgte ham. Han er smart, listig og viktigst av alt er han en leder som klarer å forsvare ikke bare seg selv, men også Clinton. Mike Pence klarte ikke å forsvare Donald Trump.

Giæver kommenterer: Et konservativt håp

FORNØYD: Leder for Democratic National Committee, Donna Brazile, mener at Tim Kaines debattopptreden satte Mike Pence på defensiven. Foto: Thomas Nilsson/VG

Trump kaller Kaine skurk

På spørsmål om Kaines avbrytelser var en strategi, svarer Brazile:

– Strukturen i denne debatten var annerledes og kandidatene kunne ha en samtale, så den var ikke som den første debatten. Formatet her gjorde det mulig for kandidatene å snakke til hverandre i motsetning til å vente på at debattlederen stiller spørsmål.

På Twitter skrev Trump at Kaine «ser ut som en slem skurk som er hentet ut fra Batman-filmene».

Lest denne? De er Trumps hvite, sinte menn

Washington Post mener at republikaneren Mike Pence er nattens store vinner, og begrunner det blant annet med at han helt fra starten var mer komfortabel på scenen.



– Han så i kamera når han svarte. Han var rolig og samlet, og sto i sterk kontrast til den raskttalende og tilsynelatende nervøse Kaine, skriver Washington Post.

Les også: Trump ville ha norske Angelina (10)

Skattekrangel

Debatten var innom en rekke temaer, som innvandring, nasjonal sikkerhet, utenrikspolitikk og abort.

Tim Kaine forsøkte gjentatte ganger å vende debatten inn på Trumps motvilje mot å offentliggjøre skattetallene sine og den nylige avsløringen fra New York Times om at han i 1995 skal ha tapt 916 millioner dollar – og dermed kan ha unngått å betale føderal inntektsskatt i 18 år.

Ved en anledning i diskusjonen rundt skatten begynte de to visepresidentkandidatene å snakke så mye i munnen på hverandre at debattleder, CBS-reporteren Elaine Quijano, måtte avbryte dem.

Også diskusjonen rundt Vladimir Putin og hvorvidt Trump tidligere har uttalelt at den russiske presidenten er «en bedre leder enn Barack Obama».

Dette ble avvist av Pence, som var klar på at Trump mente en sterkere – ikke nødvendigvis en bedre leder. Men Kaine ga seg ikke:

– Putin er en diktator, ikke en leder. Alle som tror noe annet kjenner ikke Russlands historie.