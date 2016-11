Trump om ny Clinton-etterforskning: – Jeg vil ikke skade dem

Donald Trump har flere ganger tatt til orde for at Hillary Clinton burde vært bak lås og slå. Nå er han ikke like klar.

Under valgkampen var Trump klar på at den tidligere rivalen bør etterforskes for både e-postsaken og Clinton-stiftelsen. I den andre presidentdebatten sa han også til Clinton at hun burde vært i fengsel.

Men da han på CBS-programmet «60 Minutes» ble spurt om han fortsatt har planer om å ansette en spesialetterforsker for å etterforske Clinton, svarte han følgende:

– Jeg skal tenke på det. Jeg vil ikke skade dem. De er bra folk. Jeg skal gi deg et veldig godt og endelig svar neste gang.

– Ikke vær redde

Han var imidlertid klar på at han fortsatt vurderer å be FBI-direktør James Comey om å trekke seg etter beslutningen om å avslutte etterforskningen av e-postsaken.

Omtrent samtidig som Trump ble spurt ut i det første store TV-intervjuet siden republikaneren ble valgt til USAs neste president for fem dager siden, fortsatte protestene etter sjokkvalget.

På Manhattan tok over tusen personer til gatene med plakater der det sto «Hat vil ikke gjøre oss store igjen». Flere immigranter ropte også «Vi er her for å bli».

I intervjuet be Trump spurt om han hadde noe å si til demonstrantene.

– Ikke vær redde. Vi skal ta landet vårt tilbake, svarte han.

Fordømmer trakassering

I intervjuet lovet den nyvalgte presidenten blant annet å peke ut kandidater til høyesterett som er for strengere abortlover og som vil forsvarer retten til å bære våpen.

Han sa også at han aksepterer ekteskap mellom personer av samme kjønn – og at han fordømmer tilhengere som trakasserer afroamerikanere, latinamerikanere og homofile.

– Jeg blir trist når jeg hører historier om trakassering etter valget. Om det kan hjelpe, vil jeg si direkte til kamera: Slutt med dette

Videre fastholdt han at muren mot Mexico skal bygges, men at deler av den kan bestå av et gjerde. Han sier også at han planlegger å deportere eller fengsle to til tre millioner ulovlige innvandrere.

Kilde: VG/NTB