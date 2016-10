Trump om kvinner i lekket video: – Når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem

I en nylig publisert video fra Washington Post snakker Donald Trump om kvinner, sex og store pupper.

I en video Washington Post har fått tak ifra 2005 forteller republikanernes presidentkandidat om et mislykket forsøk på å forføre en dame til TV-kjendisen Billy Bush. I videoen snakker han nedlatende om flere kvinner – noe som har fått flere til å reagere.

Videoen inneholder lydopptak fra en samtale mellom de to mennene inne i bussen. I de første minuttene kan man ikke se noen av dem – bare høre stemmene.

– Jeg prøvde meg på henne, jeg innrømmer det, sier Trump, om en ikke navngitt kvinne.

– Jeg prøvde, men hun var faen meg gift. Jeg prøvde meg virkelig, men fikk det ikke til. Nå nylig så jeg henne igjen, hun hadde fått kjempestore pupper og det hele. Hun har totalt forandret utseendet.

– Kan gjøre hva som helst

På dette tidspunktet i videoen kommer mennene til syne i vinduet på en turbuss. De legger merke til Arianne Zucker, skuespiller i programmet «Days of Our Lives». Hun venter på å eskortere Trump til studioet, hvor han skal være med på en innspilling.

– Hun er heit som helvete. Og i lilla – Whoa, my man, sier Bush.

– Whoa, whoa! utbryter Trump, og fortsetter:

– Jeg må ta noen mintpastiller i tilfelle jeg begynner å kysse henne. Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner – jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem, sier Trump

– Klå dem i skrittet. Du kan gjøre hva som helst, legger han til.

Trump om videoen: Clinton var verre



Etter at videoen ble publisert var Trump raskt ute med en kommentar. I en uttalelse sier han at det som kommer frem i videoen bare er uskyldig «gutteprat» og en privat samtale som fant sted for mange år siden.

Som punchline bruker han:

– Bill Clinton sa mye verre ting til meg på golfbanen – ting som ikke er i nærheten en gang. Jeg ber om unnskyldning hvis noen er fornærmet, sier Trump.

Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton var raskt på banen med følgende kommentar:

– Dette er forferdelig. Vi kan ikke tillate denne mannen å bli president.



Clintons visepresidentkandidat Tim Kaine driver for øyeblikket valgkamp i Las Vegas. Han sier at kommentarene til Trump er opprørende.

– Jeg burde være overrasket og sjokkert. Jeg er lei meg for å si at jeg ikke er det.