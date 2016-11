Trump om demonstrantene: – Veldig urettferdig!

I flere amerikanske byer protesteres det mot valget av Donald Trump. Den kommende presidenten raser mot demonstrantene.

Natt til fredag har 26 personer blitt pågrepet i Portland, Oregon. Demonstrasjonene startet fredelig, men noen grupperinger har ødelagt hus og biler i byen, samt kastet gjenstander mot politiet.

Politiet har tatt i bruk pepperspray og gummikuler mot demonstrantene, og kaller demonstrasjonene ulovlige. Anslagsvis 1.500 mennesker har demonstrert i gatene.

Politiet meldte at stemningen ble stadig mer aggressiv, og at demonstranter hadde begynt å ødelegge butikkvinduer og ødelegge biler på sin vei gjennom gatene, ifølge NTB. Det ble også observert flere personer væpnet med baseballkøller og utstyrt med fakler i folkemengden, melder Portland-politiet.

Trump ut mot demonstrasjonene



I en Twitter-melding fredag morgen går Trump hardt ut mot de pågående demonstrasjonene.

- Hadde nettopp et veldig åpent og vellykket presidentvalg. Nå demonstrerer profesjonelle demonstranter, egget opp av mediene. Veldig urettferdig, skrev Trump.

Svarene har ikke latt vente på seg.

Det hagler inn med kritikk og henvisninger til amerikanernes lovfestede rett til å uttrykke sin mening. Men Trump får også mye støtte fra sine tilhengere i påstanden om at demonstranter er betalt.

Planlegger flere demonstrasjoner



Det har vært flere demonstrasjoner i amerikanske byer etter valget natt til onsdag. The Guardian skriver at aktivister planlegger flere demonstrasjoner de kommende dagene.

Over 1000 ungdommer fra minst 10 forskjellige skoler gikk i natt norsk tid med regnbueflagg og plakater i San Francisco, i protest mot valgresultatet. Også natt til i går gikk flere tusen skoleelever i området ut for å demonstrere.

I tillegg har det vært demonstrasjoner i Denver, Minneapolis, Milwaukee, Oakland i tillegg til flere andre byer.

I New York la folk i natt igjen fargerike post-it-lapper med korte beskjeder som «Er jeg den eneste som er redd?», «jeg er sint» og «jeg trenger en klem».

Over 3.000 har så langt uttrykt sin mening på denne måten på en vegg ved Union Square på Manhattan. I Baltimore gikk rundt 600 personer i gatene.

WASHINGTON: I hovedstaden Washington gikk rundt 100 mennesker i tog fra Det hvite hus, der Trump møtte president Barack Obama, til hotellet Trump International. De ropte «Love Trumps Hate». Foto: Jim Watson , AFP

Store demonstrasjoner flere steder



– En som er imot både kvinner og innvandreres rettigheter... Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn dette i 2016, sa demonstrant Caitlyn Murray til VG i New York natt til i går.



Minst 13 personer ble arrestert i Los Angeles, etter at demonstranter stengte av en motorvei.



Les også: Brende leter etter norgesvenner i Trump-administrasjonen

– Det var hardt å våkne opp i dag. Jeg har vært trist hele dagen. Nå er jeg her for å være med på å vise verden at Trump ikke er ønsket som president av alle, sa demonstrant Kathleen Rommel til VG i New York natt til i går.

Les også: Trump etter møte med Obama i Det hvite hus: – Jeg ser fram til å få råd fra ham.