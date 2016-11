Trump om Clinton: – Hun vil sannsynligvis ende opp i retten

CONCORD (VG) De siste dagene før valget setter Donald Trump inn en storoffensiv i kampen om vippestaten Nord-Carolina. Der gikk han inn med knallhard nedsabling av sin rival.

Med bare fem dager igjen til valget er det ingen annen delstat den republikanske presidentkandidaten planlegger å besøker mer enn Nord-Carolina.

De neste dagene skal Trump holde fire valgmøter i denne delstaten, hvor det er svært jevnt mellom Hillary Clinton (69) og Donald Trump (70).

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene viser at det er dødt løp mellom de to kandidatene her.

– For å være ærlig så har hun ingen rett til å stille som presidentkandidat, sa Trump fra talerstolen i Concord om sin rival etter å ha hatt en lang tirade om Clintons bruk av en privat e-post-server da hun var utenriksminister, i tillegg til onsdagens nyhet om at FBI-ansatte ville etterforske Clinton-stiftelsen.

– Hillary er en ustabil person



Trump fikk stor jubel fra publikum i idrettshallen hvor valgmøtet ble holdt hver gang han hamret løs mot Clinton – og det ble mye jubel. Det meste av talen handlet nemlig om henne.



– Hvis hun skulle vinne vil det skape en konstitusjonell krise. Hun vil sannsynligvis være under etterforskning i mange år – og etter min mening sannsynligvis ende opp i retten. Amerika fortjener en regjering som fungerer fra dag én.

Publikum svarte med å rope de kjente ordene «Lock her up! Lock her up!».

Trump snakket også om utenrikspolitikk og brukte knallhard retorikk om Clintons tid som utenriksminister.

– Hillary brakte død og katastrofe til Irak, Syria og Libya. Hun styrket Iran og hun slapp løs IS.

Han gikk også så langt at han sa at hennes utenrikspolitikk kan føre til tredje verdenskrig.

– Hillary er en ustabil person, fortsatte han.

UTKLEDD: Eddy Dee (40), som har byttet parti for å kunne stemme på Trump, stilte opp i superheltkostyme. Foto: Thomas Nilsson/VG

Byttet parti for å stemme på Trump



Blant de flere tusen tilskuerne i idrettshallen i Concord var Eddy Dee en av dem som skilte seg ut. I superheltbekledning forteller 40-åringen fra Pennsylvania at han er en av mange demokrater som har skiftet parti for å kunne stemme på Trump. Dette er hans 17. valgmøte med sitt politiske forbilde.

–Jeg har stemt på Demokratene hele livet, men nå har jeg byttet. Jeg trodde på Obama da han sa at Obamacare ville føre til at forsikringspremien ville bli redusert med 3500 dollar i gjennomsnitt per familie. Min har gått opp 68 prosent siden da.

Han sier at det er hovedgrunnen for byttet av parti.

– Jeg bestemte meg i august i fjor fordi jeg tenkte at den eneste som kunne klare å avskaffe og erstatte Obamacare var Donald Trump.

«GI IDIOTENE SPARKEN»: Det stod det på t-skjorten til Linda Scott (60) fra Concord. Foto: Thomas Nilsson/VG

Den republikanske presidentkandidaten har lovet å gjøre nettopp det – umiddelbart – dersom han blir president.

– Jeg har tre ord til Trump: Gratulerer, herr president, sier Linda Scott til VG.

60-åringen fra Concord har allerede tatt seieren på forskudd.

– Nå kommer sannheten frem om Hillary. Ingen er perfekte og de fleste har gjort ting de ikke er stolte av. Men Tump har jobbet og tjent sine egne penger. Ikke stjålet dem fra andre folk.

Tett løp



VG har fulgt Donald Trump denne uken – først i Pennsylvania på tirsdag da han hamret løs mot Obamacare og onsdag i Miami da han ba tilhengerne sine ikke bli for selvsikre selv om de fleste meningsmålingene går deres vei om dagen.

I løpet av 24 timer holdt den republikanske presidentkandidaten fire valgmøter i Florida – vippestaten han må vinne for å ha en sjanse.



Like før Trump gikk på scenen i Nord-Carolina, talte hans kone Melania for første gang etter at hun ble anklaget for plagiat på Republikanernes landsmøte i sommer.

Denne uken gikk Trump forbi Clinton på en nasjonal meningsmåling for første gang på flere uker. Clinton har nå en oppslutning på 47,0 prosent, mens Trump får støtte fra 45,3 prosent, viser gjennomsnittet av de seks siste landsdekkende målingene, utarbeidet av RealClearPolitics.

Den siste målingen USC Tracking har utført for Los Angeles Times, gir imidlertid Trump et klart forsprang med 48 mot 43 prosent.

USC Tracking har som eneste meningsmålingsinstitutt hatt Trump i ledelsen gjennom hele valgkampen, men benytter en annen metode enn andre ved å spørre det samme utvalget av velgere hver gang.

IBD/TIPP, som har truffet best med sine målinger foran de tre siste presidentvalgene i USA, viser dødt løp mellom de to presidentkandidatene, som begge får 44 prosent.