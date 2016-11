Trump og Putin diskuterte terror på telefon

Det er knyttet stor spenning til hvordan dere forhold blir: Nå har USAs påtroppende president Donald Trump snakket med Russlands president Vladimir Putin på telefon.

De to skal ha blitt enige om å være i telefonisk kontakt med hverandre og prøve å få til et møte ansikt til ansikt, skriver NTB.

Trump og Putin er enige om å bekjempe terrorisme og ekstremisme, og vil etablere «et konstruktivt samarbeid», heter det i en uttalelse fra Kreml, ifølge Sky News.

I telefonsamtalen ønsket Putin Trump lykke til med å innfri valgløftene, og Putin sa også at han er klar til å gå i dialog med Trump basert på «likhetsprinsipp», melder BBC.

Under valgkampen ga Trump uttrykk for respekt overfor Putin, noe som vekket oppsikt. Flere analytikere har omtalt forholdet mellom USA og Russland som en isfront.

Trump har tidligere sammenlignet Putin med Barack Obama på denne måten:

– Jeg tror jeg vil klare å komme overens med ham. Han har vært en leder. Langt mer enn hva vår president har vært, sa Trump om Putin.

I løpet av valgkampen ble spørsmålet om forholdet til Russland et viktig tema, og Trump ble gjentatte ganger anklaget for å være upatriotisk fordi han ikke stilte seg kritisk til Putin.

En av Vladimir Putins nærmeste rådgivere har sagt i et intervju med VG at han håper Russlands forhold til USA blir forbedret etter at Donald Trump inntar Det hvite hus.

– Vi håper på en konstruktiv dialog. Det er ikke mulig at vi blir enige med Washington på alle områder, men det viktigste er ønske om dialog og å løse problemer sammen, sier Dmitrij Peskov (47).

– Vi er forsiktige optimister ut fra det vi hørte fra Trump i valgkampen. Han er klar til å snakke med Russland. Det er viktig.