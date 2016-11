Trump med forsprang: – Kan vinne med god margin

Valgnatten i USA ble et historisk valgdrama. Donald Trump har overtaket, men Hillary Clinton har fortsatt vinnersjanser.

– Det ble spådd et jevnt valg, og akkurat det har vi fått. Det gjenstår å se hva som skjer i Michigan og Wisconsin, men hvis Trump vinner en av dem, må Clinton stjele en annen stat tilbake. Jeg tror Nevada kan bli nøkkelstaten, sier USA-ekspert Alf Tomas Tønnesen.

Han tror ikke vi får en vinner før i 6-7-tiden onsdag morgen. Gjennom natten har det i flere stater skiftet på hvem som har vært i føringen.

Følg valget minutt for minutt i VGs direktestudio!

Donald Trump har allerede avgjort de viktige vippestatene Ohio, Florida og Nord-Carolina. Clinton har vunnet vippestaten Virginia.

Trump leder med 238 valgmenn mot Clintons 209 når 72 prosent av stemmene er talt opp klokken 6.

Det er knyttet stor spenning til hvem som stikker av med seieren i New Hampshire, Michigan og Wisconsin. Trump leder alle tre, men Clinton tar innpå.

Vant viktige vippestater

Gjennom natten var det lenge stor spenning i Florida, der det på et tidspunkt var færre enn 100 stemmer som skilte de to kandidatene, som begge akkurat da hadde fått godt over tre millioner stemmer hver.

Først da 96 prosent av stemmene var talt opp, ble det tydelig at Trump hadde vunnet i delstaten.

Samtidig erobret Trump gjennom natten viktige valgområder som av mange var ansett som sikkert Clinton-land. Da Trump også vant vippestaten Nord-Carolina, med 15 valgmenn, begynte det for alvor å se bra ut for den republikanske kandidaten.

– Trump kan vinne med god margin

– Noen advarte mot at meningsmålingene kunne bomme, noe de også har gjort, særlig i industristatene i Midtvesten, sier en av Norges fremste USA-eksperter, Jan Arild Snoen, til NTB.

Han medgir at valgresultatet kom som et sjokk, både på ham selv og trolig også på de fleste andre som følger amerikansk politikk tett.

– Ja, det gjorde jo det. Vi baserer oss hovedsakelig på meningsmålinger, og det har ikke vært andre klare indikasjoner på at de har vært feil, sier Snoen.

Meningsmålerne og tallknuserne spådde nesten unisont klar seier til demokraten Hillary Clinton, men den hang onsdag morgen i en syltynn tråd.

VGs reporter i Miami, Eirik Mosveen, rapporterer om en helt spesiell stemning der ingen helt tror det de ser.

– Hvis Trump vinner, er det snakk om et av de største valgsjokkene i vestlig moderne historie. Jeg overdriver ikke når jeg sier det, sier VG-journalisten.