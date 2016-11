Trump letter på sløret: Dette skal han gjennomføre dag én

Donald Trump sier han vil gå inn for å trekke USA fra handelsavtalen TPP allerede første dag i Det hvite hus, men utelater mange kontroversielle valgkampløfter i nattens uttalelse.

– Min agenda er basert på et enkelt kjerneprinsipp: å sette Amerika først. Om det gjelder stålproduksjon, å bygge biler eller å kurere sykdommer, så vil jeg at neste generasjon av produksjon og innovasjon skal skje akkurat her – i vårt fantastiske hjemland: USA.

Slik starter Trump en video lansert natt til tirsdag. Her forteller han at overgangsteamet han har satt sammen har kommet opp med en liste med såkalte executive actions – bindende instrukser fra presidenten.

Ingen tid å miste



Disse instruksene trenger ikke godkjenning fra Kongressen, og krever bare Trumps signatur. Denne har han tenkt å bruke dag én. Hans seks første instrukser er følgende:

• Han skal kunngjøre USAS hensikt om å trekke oss ut fra handelsavtalen TPP.

I stedet skal USA fremforhandle rettferdige bilaterale handelsavtaler som får jobber og industri tilbake til USA.

• Trump skal oppheve restriksjoner på amerikansk energiproduksjon, inkludert såkalt «rent kull» og skifergass.

Disse formene for energiproduksjon har stort karbonfotavtrykk, og ble ilagt sterke restriksjoner under Obama.

• Trump annonserer en ny regel som sier at for hver nye regulering staten innfører må to gamle oppheves.

• Han skal be forsvarsdepartementet og USAs øverste militære ledere om en helhetlig plan for å beskytte sentrale amerikanske interesser mot alle typer angrep, og spesielt cyberangrep.

Stoltenberg: – Jeg er enig med Trump

• Det amerikanske arbeidsdepartementet skal etterforske alle tilfeller der misbruk av visaordningen undergraver amerikanske arbeidere.

• For å bidra til å reparere den dysfunksjonelle politikken i USA må tidligere regjeringsmedlemmer vente fem år før de kan drive lobbyvirksomhet, og det innføres et livslangt forbud mot å drive lobbyvirksomhet på vegne av fremmede land.

Målet med disse instruksene er å gjenopprette lov og orden, og å få jobber til USA, ifølge den påtroppende presidenten.

– Det er på tide, sier Trump.

Han tar over etter Obama den 20. januar neste år.

Utelot sentrale løfter



Trump utelot en rekke av sine mest sentrale og kontroversielle valgkampløfter. Disse inkluderer den nå berømte muren mot Mexico, å midlertidig stanse innvandring fra muslimske land, og å oppheve Obamacare.

Det er usikkert hvor mye av dette som er gjennomførbart uten støtte i Kongressen.

At Trump faktisk akter å trekke USA ut av TTP har likevel vakt oppsikt. En av de første reaksjonene på Trumps video kommer fra Japans statsminister Shinzo Abe, skriver NTB.

Abe sier avtalen mellom de 12 landene vil være «meningsløs» uten USA. Samtidig sier han at avtalen ikke kan reforhandles.

– Det vil forstyrre den viktige balansen av fordeler, sier han i en tale under sitt besøk i Argentina.

USAs påtroppende president har tidligere kalt stillehavssamarbeidet TTP for en «fryktelig avtale» som vil «voldta» USA ved å flytte arbeidsplasser til land med billigere arbeidskraft.

Stiger på målingene



Trumps popularitet blant USAs velgere har steget markant i dagene etter valgseieren, skriver NTB.

I en ny måling blant registrerte velgere sier 46 prosent at de har et meget positivt eller litt positivt syn på den kommende presidenten.

Det er en fremgang på ni prosentpoeng fra dagene fram mot valget, da 37 prosent mente det samme, skriver nettmagasinet Politico.