Trump leste dikt på første valgmøte etter skandalevideoen

NEW YORK (VG) I sitt første valgmøte etter skandalevideoen ble lekket, leste Donald Trump dikt om en slange – og tok et lite barn opp på scenen.

Dagen etter presidentdebatten i St. Louis hvor beskyldningene haglet, møtte republikanernes presidentkandidat Donald Trump (70) velgere i Wilkes-Barre i den kritisk viktige vippestaten Pennsylvania.

– Jeg har aldri vært så skamfull over dette landet som det som har foregått med Hillary Clinton, sa Trump med referanse til at han under debatten truet med å fengsle henne dersom han blir president.



Bakgrunnen er den såkalte e-postskandalen, om da Clinton brukte en privat e-postserver da hun tjente som USAs utenriksminister.

– Vi skal finne en særskilt aktor for å finne ut av dette, gjentok han på valgmøte – nettopp slik han sa i debatten da han truet med ny etterforskning mot Clinton selv om det i sommer ble besluttet ikke å ta ut tiltale mot henne.



Diktlesning

Midt i valgmøtet tok forretningsmannen fra New York frem en lapp og begynte å lese diktet «The Snake», skrevet av Oscar Brown Jr og senere satt toner til av soulartisten Al Wilson.

Diktet handler om en ondskapsfull slange som utnytter en skjør kvinne som er snill mot slangen – men blir bitt. Trump leste diktet foran tusenvis av tilskuere som en metafor til innvandring og hva som kan skje dersom USA tar imot flyktninger og ulovlige innvandrere.

STORT PUBLIKUM: Tusenvis av tilhengere tok imot Donald Trump i Wilkes-Barre i Pennsylvania mandag. Foto: Mike Segar , Reuters

Også under primærvalget leste Trump dette diktet på enkelte valgmøter. Det fikk familien til den nå avdøde Oscar Brown Jr til å reagere.

– Vi vil ikke at han skal bruke dette lyriske diktet, har Browns datter Maggie Brown tidligere sagt.

Hun mener at faren var det totalt motsatte av hva Trump står for.

Tok opp barn på scenen

Kort tid etter diktlesingen fikk presidentkandidaten øye på en liten, dresskledd gutt med det som kunne ligne på en «Trump-sveis» blant publikum og fikk ham opp på scenen. Trump løftet ham opp og spurte ham:

– Vil du tilbake til foreldrene dine eller vil du bli hos Trump?

– Trump, svarte gutten.

– Han skulle se ut som Trump, men han ser faktisk alt for godt ut, fortsatte presidentkandidaten.

Det har vært en tøff helg for Trump etter skandalevideoen som har skapt mye oppstandelse. Den første meningsmålingen etter lekkasjen viser at Hillary Clintons ledelse over Trump har økt til 11 prosentpoeng.



Målingen ble utført for Wall Street Journal og NBC News før søndagens TV-duell.

Videoen har fått en rekke republikanske toppolitikere til å be Trump om å trekke seg, samtidig som mange har trukket sin støtte til ham. Mandag varslet USA mektigste republikanske politiker, Paul Ryan, at han ikke lenger hverken vil opptre sammen med Trump på valgarrangementer eller å forsvare ham.

Trump var raskt ute på Twitter, hvor han skrev at Ryan ikke bør kaste bort tiden sin på å kjempe mot republikanernes presidentkandidat, men heller bruke tid på å få orden på budsjettet, arbeidsmarkedet og den ulovlige innvandringen.

