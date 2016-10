Trump-kampanjen: Derfor tok vi inn Clinton-anklagerne

ST. LOUIS (VG) I siste øyeblikk ble tre kvinner som har anklaget Bill Clinton for seksuelle overtramp fløyet inn. Donald Trump var med på avgjørelsen, bekrefter hans kampanjeleder til VG.

Halvannen time før nattens debatt mellom Hillary Clinton (68) og Donald Trump (70) startet overrasket sistnevnte med en uanmeldt pressekonferanse sendt direkte via Facebook.

Med seg hadde han Juanita Broaddrick, Paula Jones, Kathleen Willey og Kathy Shelton. De tre første anklaget tidligere president Bill Clinton for enten voldtekt eller seksuelle antastelser på 1990-tallet. Shelton var 12 år da hun ble voldtatt av en 41-åring i Arkansas, som senere ble representert av Hillary Clinton.

Kvinnene satt i salen under hele debatten – der også Bill Clinton var til stede.

Flere av kvinnene kom etterpå ut i «spin room» for å møte pressen. Trump kom selv ikke ut – slik han gjorde i forrige debatt og i de aller fleste tv-debattene under primærvalget.

– Godkjenner alle forslag

På spørsmål fra VG om det var Trumps forslag å hente inn kvinnene, svarer Trumps kampanjeleder Kellyanne Conway:

– Han godkjenner alle forslag. Vi er veldig glade for å ha dem her som våre gjester i kveld.

– Hvordan har de siste dagene vært?

– De har vært veldig bra. Åpenbart mange diskusjoner, mye forberedelser og samtaler, svar Conway kort før hun haster videre.

Til en annen journalist sier hun at hun mener at ofre av seksuelle overgrep må høres – slik Hillary Clinton sier.

Donald Trump har vært i hardt vær etter at Washington Post fredag publiserte et videopptak fra 2005 der Trump skryter av å klå på kvinner, samtidig som han sier at hvis man er kjendis så kan man gjøre hva man vil med kvinner.

– Grip dem i fitta. Du kan gjøre hva som helst, sier Trump i videoen.

ANKLAGET BILL CLINTON: Kathleen Willey. Foto: Thomas Nilsson/VG

Kontaktet i går

Til VG sier Juanita Broaddrick at hun ble kontaktet av Trumps kampanje lørdag – dagen før debatten. Kathleen Willey sier at hun ble kontaktet «i løpet av helgen».

– Føler du deg brukt av Trumps kampanje?

– Nei, hvis jeg hadde det følt det hadde jeg ikke vært her, sier Willey til VG.

Senator fra Alabama, Jeff Sessions, er en av Trumps nærmeste rådgivere. Han forteller om utfordrende dager siden videoen fra 2005 ble offentliggjort.

– Det har vært veldig tøft, sier Session til VG og anklager det han omtaler som liberal presse for å ha hatt for stort fokus på opptaket.

– Det var galt og Trump sa noen ting som han ikke burde sagt, men ingen er perfekt, fortsetter han.

– Hvorfor brakte dere inn kvinnene?

– Vel, fordi han (Trump journ.anm) ble anklaget for å ha sagt upassende ting i et opptak, svarer Sessions og fortsetter å gjenta de gamle beskyldningen mot Bill Clinton om at Hillary Clinton gikk til verbalt angrep mot disse kvinnene.

NÆR RÅDGIVER: Alabama-senator Jeff Session gir råd til Donald Trump om utenrikspolitikk. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Et stunt

– Var det Donald Trumps forslag å bringe dem inn?

– Kampanjen bestemte det. Han var der sammen med dem.

Senator Claire McCaskill (D) fra Missouri uttalte seg på vegne av Clinton-kampanjen etter debatten. Hun sier følgende om at Trump hentet inn kvinnene:

SENATOR: Claire McCaskill (D) fra Missouri. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Det var smakløst, desperat og klasseløst ikke verdig en presidentkandidat, sier hun og fortsetter:

– Jeg ser på det som et stunt for å skake Hillary Clinton og det fungerte ikke.

– Kvinnene sier at de ble kontaktet i går. Hva sier det deg?

– At de desperat søkte etter noe for å skake Clinton.