Trump Junior sammenligner syriske flyktninger med godteri

Donald Trump Jr. sier han bare vil angripe den «politiske korrekte agendaen» i landet.

Mandag la den eldste sønnen til den amerikanske presidentkandidaten ut et bilde (se under) på Twitter som viser en bolle med godteriet Skittles.

På bildet var det innfelt følgende tekst: «Hvis jeg hadde en bolle med Skittles og fortalte deg at kun tre av dem vil drepe deg. Ville du tatt en håndfull? Det er problemet vårt med syriske flyktninger».

«Bildet sier alt», skriver Trumps Junior i Twitter-meldingen, som nå blir møtt med kritikk fra flere hold, ifølge CNN.

Den kontroversielle meldingen, som var utstyrt med Trumps valgkamp-logo og slagord «Make America great again», har i skrivende stund blitt delt og likt av nesten 30.000 Twitter-brukere.

Sett denne? Seerne raser etter Trump-intervju

Produsenten: – Flyktninger er mennesker

Produsenten av Skittles, Wrigley Americas, er ikke fornøyd med at Trump-leiren trekker deres godteri inn i asyldebatten.

«Skittles er godteri. Flyktninger er mennesker. Vi syns ikke det var en passende analogi», sier selskapets visepresident Denise Young i en uttalelse, gjengitt av NBC News.

Flere kritikere, både vanlige amerikanere og kjendiser, svarer nå Trump med bilder av syriske flyktninger og meldingen «Ikke en Skittle»:

Både Hollywood-regissør Jon Favreau og musikeren John Legend har også delt lignende protest-meldinger med sine følgere mandag og tirsdag.

«Det er en bitte liten sjanse for at noen av dem kan være en morder. Bli kvitt alle nå! #trumplogic», tvitrer Legend ironisk.

Her er beviset: Trump og Clinton har ikke alltid vært rivaler

Delte Mussolini-sitat

Donald Trump Senior har tidligere blitt sammenlignet med Adolf Hitler, etter at han tidlig i valgkampen uttalte at muslimer burde nektes innreise til USA.

Tidligere i år ble han også kritisert for å ha delt et sitat fra den fascistiske diktatoren Benito Mussolini med sine følgere. Sitatet lød: «Bedre å leve én dag som løve, enn hundre år som en sau».

I starten av måneden la Trump frem sin plan for USAs innvandringspolitikk, der han blant annet fastholdt at han fortsatt vil kreve at Mexico skal betale for en mur som skal hindre ulovlige innvandrere fra å komme seg inn i landet.

– Det er vår rett som en suveren stat å velge innvandrere som vi mener er de mest sannsynlige til å trives, blomstre og elske oss, sa Trump i talen tidligere denne måneden, samtidig som han omtalte USAs innvandringssystem som verdens verste.

Trump-leiren har foreløpig ikke kommentert mandagens utspill fra Trump Jr.