ST. LOUIS (VG) I en videomelding sier Donald Trump (70) at han angrer på de nedlatende uttalelsene om kvinner som har skapt stor oppmerksomhet.

Det stormer som aldri før rundt den republikanske presidentkandidaten etter at Washington Post sent fredag kveld norsk tid publiserte en video hvor Trump snakker nedlatende og seksualiserende om kvinner.

I en innspilt videomelding, som ble offentliggjort like etter klokken 06 norsk tid, sier Trump blant annet:

– Jeg har aldri sagt at jeg er en perfekt person eller at jeg har prøvd å være noen som jeg ikke er. Jeg har sagt og gjort ting som jeg angrer på, og det jeg sa som ble offentliggjort i dag i en mer enn ti år gammel video, er av dem, sier han og fortsetter:

– Jeg sa det, tok feil og beklager.

Vil bli en bedre mann

I den halvannet minutt lange videoen fortsetter den republikanske presidentkandidaten:



– Jeg forplikter meg å bli en bedre mann, og kommer aldri, aldri til å svikte dere.

Samtidig kaller han det lekkede opptaket for en «distraksjon fra de viktige temaene vi står overfor i dag».



– Hillary Clinton og hennes sort har kjørt landet vårt i grøften. Jeg har sagt noen dumme ting, men det er en stor forskjell mellom ord og handlinger til andre personer. Bill Clinton har faktisk misbrukt kvinner og Hillary Clinton har mobbet, angrepet, vanæret og skremt disse kvinnene. Vi skal diskutere dette i de kommende dagene, sier Trump før han avslutter:



–Vi sees på debatten på søndag.

Lekkasjen av opptaket har ført til at flere partikolleger av Trump nå ber ham om å trekke seg. Flere fremtredende republikanere har også trukket sin støtte til forretningsmannen.

Avlyser Wisconsin-tur

I tillegg sa lederen i Kongressen, Paul Ryan (R), i natt at Trump likevel ikke kommer til å delta på et arrangement som de to skulle delta på i Wisconsin lørdag ettermiddag.

Kort tid etter at opptaket ble publisert kom Trump med en uttalelse der han avfeide det hele som uskyldig «gutteprat» og en privat samtale som fant sted for mange år siden.

– Bill Clinton sa mye verre ting til meg på golfbanen – ting som ikke er i nærheten en gang. Jeg ber om unnskyldning hvis noen er fornærmet, la han til.