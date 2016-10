Trump inviterer ny Clinton-anklager til debatten

LAS VEGAS (VG) Det er allerede bekreftet at Barack Obamas halvbror står på Trumps gjesteliste i natt. Det gjør også en ny kvinne som anklager Bill Clinton for seksuelle tilnærminger.

Det er CNN som melder de nye detaljene om gjestene som presidentkandidatene har mulighet til å ta med seg i debatthallen her på University of Nevada i Las Vegas.

Kvinnen heter Leslie Millwee, en tidligere nyhetsreporter fra Arkansas – Bill Clintons hjemstat.

Debatten kan du følge direkte i VGs valgstudio fra klokken 03.00 natt til torsdag.



Hun sto onsdag frem på det politisk konservative nyhetsnettstedet Breitbart. Der anklaget hun tidligere president Bill Clinton for seksuelle tilnærminger ved tre ulike anledninger i 1980.

Tre kvinner i forrige debatt

Det er ikke første gang republikanernes presidentkandidat gjør dette. Også i forrige debatt i St. Louis tok han med seg tre kvinner som har anklaget Bill Clinton for lignende ting.

Senere kom det frem at Trump ønsket at disse kvinnene skulle sitte sammen med Trumps familie slik at Bill Clinton skulle bli tvunget til å hilse på dem–men da satt arrangøren foten ned.

CNN melder også at John McCains visepresidentkandidat i 2008, Sarah Palin, også er invitert til å sitte i salen av Donald Trump.

Tirsdag ble det kjent at Trump også har invitert med seg president Barack Obamas halvbror til å sitte i salen. Malik Obama har tidligere sagt at han er misfornøyd med sin halvbrors lederskap og at han i presidentvalget 8. november kommer til å stemme på Donald Trump.

Mor til Benghazi-offer i salen



Også Pat Smith, moren til en amerikaner som ble drept i angrepet mot det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya i 2012, er på plass under debatten.

Hillary Clinton var utenriksminister på tidspunktet, og har blitt anklaget for ikke å ha tatt sikkerheten på stort nok alvor. Hvordan hun som utenriksminister taklet angrepet som krevde fire amerikanske liv–blant dem ambassadør Chris Stevens, er et av republikanernes hovedargument for at hun ikke er egnet til å bli president.

Smith holdt også en tale på Republikanernes landsmøte hvor hun anklaget Clinton for sin sønns død.

