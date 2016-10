Trump hevder IS vil ta over USA hvis han taper

Ifølge republikanernes presidentkandidat, Donald Trump (70) vil terrorgruppen IS innta USA dersom han ikke får styre.

IS «håper og ber for» at Demokratenes kandidat vinner presidentvalget, påsto Trump under et valgkamparrangement i Ocala i delstaten Florida onsdag.

Republikanernes presidentkandidat påsto videre at hvis Clinton vinner, kommer IS til å «ta over dette landet, de kommer til å ta over denne delen av landet», uten å legge fram beviser for dette.

Begge de to presidentkandidatene har tidligere i valgkampen argumentert for at IS, som har tatt ansvar for flere terrorangrep i Vesten, bruker den andres retorikk som et rekrutteringsverktøy, skriver NTB.

I går skrev Donald Trump på Twitter at det er vanskeligere å forholde seg til illojale republikanere enn til motkandidaten Hillary Clinton.

– Det er flott at lenkene er tatt av meg slik at jeg kan kjempe for Amerika slik jeg selv ønsker, skrev han.

Enkelte av dem som tok avstand fra Trump etter «Grab them by the pussy»-videoen, har nå bestemt seg for å vente tilbake.

Senator Deb Fischer tvitret følgende lørdag:

Men i et radiointervju tirsdag slo hun fast at Donald Trump vil få hennes stemme.

– Han bestemte seg for at han ikke skulle trekke seg. Jeg respekterer avgjørelsen, sa Fischer til radiokanalen KLIN, melder Politico.

Darry Glenn som konkurrerer mot senator Michael Bennet i Colorado sa lørdag at Trump måtte trekke seg.

– USA kan ikke ha en mann som snakker sånn om kvinner, som sitt ansikt mot den frie verden, sa Glenn.

Men etter motbør fra Trumps tilhengere endret han totalt mening.

– Donald Trump gjorde det han absolutt måtte gjøre. Jeg tror han vil få en ny start på kampanjen, sa Glenn søndag.