Trump forteller: Slik var den første telefonsamtalen med Hillary Clinton

I sitt første TV-intervju siden han ble valgt til president, forteller Donald Trump om øyeblikket da Hillary Clinton ringte ham og gratulerte ham med seieren.

– Det var en vanskelig samtale for henne. Jeg mener, det kan jeg forestille meg. Tøffere for henne enn det hadde vært for meg, og for meg hadde det vært veldig, veldig vanskelig.

Den sier den tidligere forretningsmannen og USAs påtroppende president Donald Trump i et intervju med «60 minutes». Det er det første TV-intervjuet han har gjort siden han ble valgt til president

Hele intervjuet blir sendt på amerikansk tv søndag kveld lokal tid, men noen få klipp er allerede offentliggjort, skriver CNN.

Gratulerte



I intervjuet beskriver Trump hvordan den første telefonsamtalen med Hillary Clinton forløp, etter at valgresultatet var et faktum.

– Hun kunne ikke ha vært vennligere. Hun sa bare «gratulerer, Donald, godt jobbet». Og jeg svarte «takk. Du var en god konkurrent», sier Trump.

Til tross for alle angrepene under valgkampen, har Trump også fine ting å si om Bill Clinton. På spørsmål om han kunne tenke seg å ringe ekspresidenten for råd, svarer Trump:

– Han er en veldig talentfull fyr, begge to. Jeg mener, det er en veldig talentfull familie, sier han.

Fredag vedgikk Trump at han går tilbake på lovnader om å skrote Obamas helsereform fullstendig. Den kommende presidenten sier at det er deler av helseloven han vil beholde, men at den i sin helhet er så vanskelig og dyr at den blir «ubrukelig».

Lukket seg inne



Eiendomsmilliardæren var fredag tilbake i New York etter å ha besøkt Det hvite hus og Kongressen dagen før. Sammen med rådgiverne har Trump lukket seg inne i luksusboligen sin i Trump Tower på Manhattan, skriver NTB.

Trump-leiren jobber nå på spreng med å få på plass en ny amerikansk regjering. I går twitret Trump at det snart vil komme nyheter om hvem som skal være hans nærmeste betrodde de neste fire årene.

Kommende visepresident Mike Pence får den utfordrende oppgaven med å gjøre Donald Trump klar til å flytte inn i Det hvite hus.Utnevnelsen er en klar bekreftelse på at den kommende presidenten har klar tillit til ham.

– Sammen skal vi ta fatt på den presserende oppgaven med å gjenoppbygge denne nasjonen, spesielt med tanke på jobber, sikkerhet og muligheter, sier Trump.