Trump etter møte med Obama i Det hvite hus: – Jeg ser fram til å få råd fra ham

Det var en forsonende tone mellom USAs påtroppende og avtroppende president etter at de to møttes for første gang i Det hvite hus.

Donald Trump var på besøk hos Barack Obama i Det ovale kontor i halvannen time torsdag, til tross for at møtet egentlig bare skulle vare i ti-femten minutter, ifølge den påtroppende presidenten.

– Hvis det var opp til meg, kunne møtet ha vart mye lenger, sier Trump til pressen i etterkant av møtet.

Den nyvalgte republikanske presidenten sier det var en «stor ære» å møte Obama og påpekte at de to aldri har møttes tidligere.

– Jeg ser veldig fram til å jobbe med presidenten og å få råd fra ham i framtiden, tilføyer han.

MØTTES FOR FØRSTE GANG: Trump og Obama har vært kritiske til hverandre, men det var en forsonende tone mellom de to torsdag. Foto: Win Mcnamee / AFP

Skryter av samtalen med Trump



Obama skryter på sin side av samtalen med Trump og beskriver den som «fortreffelig».

Ifølge han snakket de to både om innen- og utenrikspolitikk på møtet.

– Vi snakket om mange forskjellige temaer, men som jeg sa i går, så er min første prioritet de kommende to månedene å sørge for at overgangen går så smidig som mulig, sier Obama.

– Jeg er oppmuntret av at Trump fremmer et ønske om at han vil jobbe sammen med mitt team om flere av de viktige sakene landet vårt står overfor, fortsatte presidenten.

Obama snakket også om hvor viktig det er at landets befolkning nå står sammen, uavhengig av partitilhørighet og politiske standpunkter.

LANGT MØTE: Den påtroppende (t.v.) og avtroppende (t.h.) presidenten møttes i halvannen time i Det hvite hus torsdag. Foto: Win Mcnamee / AFP

Michelle møtte Melania



Samtidig som Obama og Trump snakket hadde førstedame Michelle Obama og Trumps kone Melania et eget møte.

Også Trumps svigersønn, Jared Kushner, er med til Det hvite hus. Han har fått en omvisning på tomten sammen med Det hvite hus' stabssjef Denis McDonough.

Obama inviterte Trump til presidentboligen da han ringte for å gratulere ham med valgseieren onsdag.

Etter besøket i Det hvite hus er et møte med Paul Ryan, republikanernes leder i Representantenes hus, neste punkt på programmet for Trump. De to skal diskutere partiets politiske agenda.