Trump dratt av scenen under valgmøte

NEW YORK (VG) Donald Trump ble i all hast dratt av scenen av Secret Service-agenter under et valgmøte i natt. Det er foreløpig uklart hva som er bakgrunnen.

Midt i valgmøtet i Reno i vippestaten Nevada kom to dresskledde Secret Service-agenter hastende frem på scenen og dro presidentkandidaten vekk fra mikrofonen. Deretter løp de tre bak sceneteppet.

Samtidig oppsto det tumulter foran scenen, og en mann ble ført ut av salen.

Etter kort tid kom Trump tilbake til scenen, men fortalte ikke hva årsaken til avbrytelsen var. I stedet sa han:

– Ingen sa at det skulle bli lett for oss, men vi lar oss ikke stoppe. Jeg vil takke Secret Service. De får ikke nok anseelse – de er fantastiske mennesker.

Secret Service har ansvar for sikkerheten rundt presidentkandidatene.

Videobilder på CNN viser at politiet ransaker mannen mens han ligger på bakken.

Full timeplan

Trump har, i likhet med Hillary Clinton, et svært tett skjema i disse siste dagene før presidentvalget førstkommende tirsdag. Han startet dagen i Tampa, Florida, før han satte kursen til Wilmington i Nord-Carolina.

Fra østkysten krysset han nesten hele landet for å møte velgere i Reno. Senere i natt skal han etter planen holde et siste valgmøte for dagen – i Denver i Colorado.