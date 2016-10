Trump-dilemma for kristne kvinner

CINCINATTI (VG) Evangelisk kristne Karen Doerflein (56) sliter med tanken på å skulle stemme på Donald Trump (70). Men hun ser ingen annen mulighet.

– Jeg er ikke begeistret for ting Trump sier og gjør. Jeg ser på han og Clinton i debatten, de peker på hverandre som to voksne barn. Klart jeg har mine tanker, sier Doerflein til VG.

I 18 år har hun drevet den kristne bokbutikken Inner Blessings i byen Cheviot, i Hamilton County, et av vippestaten Ohios mest befolkningstette fylker.

• Området blir en av de viktigste slagmarkene i kampen om delstatens 18 valgmenn.

• Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinnere i presidentkampene enn denne.

• Samtidig har ingen republikaner noensinne blitt president uten å vinne her.



Avhengig av kvinnevelgere

For tiden er det dødt løp mellom Trump og Hillary Clinton i delstaten. Sistnevnte er avhengig av stor oppslutning blant kvinner skal hun vinne Ohio.

Når Karen Doerflein snakker om de to kandidatene blir hun raskt emosjonell.

– Å skulle velge en av dem er å plukke den minste av to onder. Et ubehagelig valg, men prinsippene mine må komme først. Vi dreper ufødte barn i dette landet. Jeg er mot abort. Han har sin bagasje, men jeg opplever Clinton som mye verre. Hun vil hjelpe barn, men det er greit å drepe dem noen timer før de skal bli født, fortsetter Doerflein.

Det er musestille i bokbutikken. Doerflein feller noen tårer når hun gjengir abortdiskusjonen i den siste presidentdebatten.

– De fleste kristne her er enig med meg og vil stemme på Trump, sier butikkeieren.

Evangelisk kristne utgjør 20 prosent av den amerikanske velgerstanden. Selv om kirkeledelsen støtter Trump på nasjonalt nivå, viser en måling av LifeWay Research at «kun» 45 prosent av dem har planer om å stemme på Trump.

Mobbes for å støtte Trump

I kjølvannet av anklager fra flere kvinner om upassende oppførsel og den lekkede videoen hvor Trump kommer med grove uttalelser, har kvinnelige velgere flyktet fra republikaneren.

UGLESETT PÅ SKOLEN: Student Alexis Bardonner sier hun møter motstand blant medelever fordi hun stemmer på Donald Trump. Foto: , Klaudia Lech, VG

Clintons ledelse har hoppet fra fem prosentpoeng til 15 blant kvinner i et snitt av vippestater, ifølge en fersk meningsmåling fra CBS og YouGov.

I Ohio er imidlertid ledelsen smalere, de siste målingene viser ni prosent (Quinnipiac University) og tre prosent (CNN/ORC). Kandidatene kjemper nå en intens kamp om delstatens kvinner og kjører tettet valgmøter for å fri til velgerne.

Student og metodist Alexis Bardonner (26) utdanner seg i bærekraftig byutvikling og stemte på Barack Obama sist. Hun blir ikke engasjert av Clintons kampanje.

– Jeg har en Trump-sticker på inngangsdøren min og en Trump-genser, og får utrolig mye dritt fra medelever. Jeg går på en veldig liberal skole og lærerne mine har kjørt meg i diskusjoner. Det er tøft. De fleste unge går for Clinton, sier Bardonner til VG mens hun får neglene stelt hos en lokal skjønnhetssalong.

– Hvorfor Trump?

– Businessteften, skattelette og mer makt til delstatene. Og han har ikke den politiske bakgrunnen som vi er lei av. Det eneste som gjør det vanskelig å stemme på Trump er kvinnesynet hans, sier studenten, som er kirkegjenger og mot abort.

HJEMMESITTER: Mary-Jane Klug misliker både Trump og Clinton så mye at hun har bestemt seg for å ikke stemme. VG treffer henne i lunsjpausen med en kollega. Foto: , Klaudia Lech, VG

Ohio-tallknuser Mike Dawson driver et eget nettsted som har fulgt delstatens politiske klima.

Derfor er Ohio viktig Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinnere i presidentkampene enn Ohio. Samtidig har ingen republikaner noensinne blitt president uten å vinne her. Siden 1890 har kun to demokrater blitt president uten Ohio-seier: Franklin D. Roosevelt og John F. Kennedy.

Republikaner John Kasich har vært guvernør i Ohio siden 2011. Kasich stilte også som presidentkandidat i år hvor han slo Trump med 20 prosent i Ohio primærvalget. Kasich har valgt å ikke støtte Trump.

På meningsmålingene i det siste har det vært svært jevnt mellom Trump og Clinton. I en av de nyeste målingene, fra CNN/ORC leder Trump.

Clinton leder blant kvinner i Ohio, men det er litt uklart hvor mye. To målinger sluppet sist mandag viser en ledelse på ni prosent (Quinnipiac University) og tre prosent (CNN/ORC).

VG har vært i Hamilton og intervjuet kvinnelige velgere. Fylket har stemt på Obama i de to siste valgene. Obama var første demokrat som vant Hamilton siden Lyndon Johnson.

Det er kvinnene og de svarte som vipper dette i Clintons favør, om hun skulle ta Ohio.

– I 2012 vant Romney mannlige velgere med syv prosentpoeng i Ohio, men ble slått av Obama blant kvinnelige velgere med 11 prosentpoeng. Indikasjonene i år er at Trump vil vinne Ohios menn med større margin enn Romney, og at Clinton vil vinne kvinnene med større margin enn Obama. Kvinnestemmer er avgjørende for en Clinton-seier, sier Dawson til VG.

Både Trump og Clinton er avhengig av at folk faktisk går ut og stemmer. Med to mislikte kandidater er det flere som frykter at rekordmange velgere vil bli sittende hjemme på valgdagen. I Ohio har hittil færre enn normalt forhåndsstemt, ifølge myndighetene.

– Trump er helt ute



Økonomidirektør Mary-Jane Klug (51) vil la stemmeseddelen stå blank på valgdagen på punktet hvor man stemmer på president.

– Jeg er for at vi skal ha en kvinnelig president, men Clinton lyver, jukser og hun fikk amerikanere drept i Benghazi. Ektemannen hennes er den største skjørtejegeren av dem alle, uten at hun har brydd seg. Og Trump er bare helt ute, sier Klug.

Cincinatti-kvinnen tror flere vil droppe å stemme på president i Ohio i år.

– Ja, jeg tror vi er mange som vil gjøre det samme. De fleste venninnene mine stemmer Trump, alle kontroversene rundt ham bryr de seg bare ikke om, men det er også mange som ikke orker noen av dem, sier Klug og legger til:

– Uansett hvem som vinner så tror jeg vi vil se et dramatisk skifte i USA. Jeg bekymrer meg for barna mine og fremtiden de har i vente.

