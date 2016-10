Trump buet ut på veldedighetsmiddag

Da Donald Trump gikk fra å spøke til å angripe Hillary Clinton for å være korrupt og hate katolikker, buet middagsgjestene.

Torsdag kveld deltok de to presidentkandidatene på den årlige middagen som holdes til minne om tidligere guvernør og presidentkandidat Al Smith.

Donald Trump var den første av de to til å holde tale, og skapte mye latter for gjestene i New York da han i begynnelsen var spøkefull – også på egen bekostning.

Tonen mellom han og Hillary Clinton syntes også å være oppmyket etter onsdagens tredje presidentdebatt, hvor det til tider ble opphetet stemning da Trump blant annet kalte Clinton for «nasty woman», nikkedukke og løgner – før han ikke ville love å anerkjenne valgresultatet.

Men under veldedighetsarrangementet fikk han også Clinton til å le da han sa at publikumet på middagen var det største oppmøtet for henne denne sesongen.

Den lattermilde tonen forsvant derimot da han gikk til personangrep mot Clinton.

Clinton tok igjen



Gjestene buet på Trump da han omtalte Clinton som korrupt og nok en gang gikk inn på e-post-anklagene mot henne.

I tillegg sa Trump at Clinton «lot som om hun ikke hater katolikker» mens hun overvar den katolske veldedighetstilstelningen. Men Clinton kom med motangrep da det var hennes tur.

– Etter å høre på talen din ser jeg fram til å høre Mike Pence benekte at du noen gang har sagt dette, spøkte Clinton. Hun spøkte også på sin egen bekostning og sa at hun hadde tatt «en pause fra min strenge søvnrutine for å være her».

Da Trump og Clinton ankom middagen, unnlot de to å håndhilse, akkurat som da de møttes til debatten onsdag kveld.

De tok hverandre derimot i hendene etter at talene var holdt.

Obama og Michelle ut mot Trump



Donald Trump var også i hardt vær tidligere på dagen, da Barack og Michelle Obama gikk ut mot den republikanske presidentkandidaten og sa at hans anklager om valgfusk er en trussel mot demokratiet.

Under onsdagens debatt påsto nemlig Trump at valget var fikset. Det mener Michelle Obama at håner de millionene av amerikanere som vil stemme ved presidentvalget 8. november.

– Trump truer med å ignorere våre stemmer og avvise resultatet av valget, sa Michelle Obama under et valgmøte for demokratene i Phoenix torsdag.

President Barack Obama gikk også hardt ut mot Trumps holdning til valgfiksing og sa at Trump er den første i amerikansk presidenthistorie som kan nekte å erkjenne valgresultatet.

– Når du prøver å så tvil i folks tanker om presidentvalgets legitimitet, så undergraver det demokratiet vårt, sa han og la til:

– Det er ingen sjanse for at valget i dette landet er fikset. Det er mer sannsynlig at du blir truffet av lynet enn at noen ved siden av deg begår stemmefusk.

Trump sa torsdag at han vil akseptere valgresultatet, dersom han vinner.

Doblet pengebruken etter motgang



Trump har den siste tiden mistet oppslutning på meningsmålingene, etter blant annet at skandalevideoen ble lekket – der han i samtale med en programleder oppfordrer til seksuell trakassering av kvinner.

Flere kvinner har i ettertid hevdet at de er blitt befølt og trakassert av Trump.

Etter motgangen, der han også har mistet støtte i eget parti, valgte republikanernes presidentkandidat å øke det ellers beskjedne kampanjebudsjettet.

I september doblet han utgiftene til 70 millioner dollar. Det er 13 millioner dollar mindre enn det Clinton brukte.

Trump har inntil nylig skrytt av sin «billige» kampanje og avvist behovet for TV-reklamer og spørreundersøkelser.

Men i september brukte han og staben 23 millioner dollar på reklameinnslag. Den siste tiden har han også triplet utgiftene på spørreundersøkelser.

Clinton melder at kampanjen hennes i september samlet inn 154 millioner dollar, og Trump meldte om 100 millioner dollar.