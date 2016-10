Trump avviser overgrepsanklager

Donald Trump avviser anklagene om at han har begått seksuelle overgrep mot flere kvinner og kaller det «løgnaktige angrep» fra amerikansk presse og Hillary Clinton.

Republikanernes presidentkandidat sier han kan bevise at han snakker sant og at han vil legge fram disse bevisene «på et passende tidspunkt».

– Dette er intet annet enn et samordnet, ondskapsfullt angrep fra mediene og fra Clintons valgkamp, sa Trump på et valgkamparrangement i Florida torsdag.

Hold deg oppdatert om valget i VGs direktestudio

Det var i forrige uke at avisen The Washington Post offentliggjorde en video fra 2005 der man hører Trump fortelle at han kan tafse på kvinner og ta dem i skrittet fordi han er en kjent person. Trump har beklaget uttalelsene og kaller det «garderobeprat».

Les også: Trump gir opp i vippestat

Obama: Uakseptabelt

USAs førstedame Michelle Obama sier hun er dypt rystet over Trumps kvinnekommentarer og kaller dem skammelige og uholdbare.

– Det spiller ingen rolle hvilket parti du tilhører, Demokratene, Republikanerne eller er uavhengig. Ingen kvinne fortjener å bli behandlet på en slik måte, sa Michelle Obama på et valgkamparrangement for Hillary Clinton i New Hampshire torsdag.

– Dette var ikke garderobeprat. Dette var en sterk personlighet som snakket fritt og åpnet om uakseptabel seksuell oppførsel, sa hun.

Lest denne? Dette er Trumps sinte menn

Befølt

Fire kvinner har siden onsdag stått fram og anklaget Trump for seksuelle overgrep. En av dem forteller til The New York Times at Trump befølte henne under en flytur for over 30 år siden. En annen kvinne har fortalt til avisen at Trump tok tak i henne og begynte å kysse henne da de sto i en heis.

Trump sier kvinnene lyver og at han vil saksøke avisen.

Flere framtredende republikanere har de siste dagene erklært at de ikke lenger støtter Trump i hans forsøk å på å bli president. Og flere meningsmålinger viser at Clinton har fått større oppslutning etter Trump-avsløringene.

Clinton om Trumps personangrep: – Nå er de desperate

Lest denne? Kirk (55) bestemte seg for å stemme på Trump etter skandalevideoen