Tidligere naboer splittet om Trump

NEW YORK (VG) I Trumps gamle nabolag er naboene like splittet som det amerikanske folk etter nyheten om hvem som skal bli landets neste president.

– Dette er fremragende bra. Jeg mener dette er meget gode nyheter for USAs forhold til Israel. Det vil bli mye bedre, sier David.

VG treffer den eldre israelske mannen spaserende med stokk og i nystrøken skjorte på fortauet utenfor huset der hvor Donald Trump vokste opp. Det er dagen etter den kontroversielle forretningsmannen har blitt utropt til USAs påtroppende president.

I dette området av bydelen Queens i New York ligger de herskapelige teglsteinshusene pent dandert på rekke og rad, prydet med velstelte kjempehager og brede oppkjørsler med trær i høstfarger. Her bodde lille Donald og hans fire søsken sammen med sine velstående foreldre.

Temperamentet hadde Donald allerede som smågutt, forteller nabo David, og mener det vil komme til nytte når Trump nå skal lede verdens mektigste land.

– Trump har vist en røff side av seg selv under valgkampen, men jeg mener at vi kan forvente at han blir en god president likevel. Jeg kjenner folk som har gjort forretninger med Trump. De sier at Trump alltid vil sørge for å være den som har overtaket i enhver situasjon. Det tror jeg kan bli en fordel for USA, sier David til VG.



TRIST: – Dette er en veldig trist dag for USA, sier Joseph Berneve om at Queens-mannen Donald Trump er utnevnt til USAs kommende president. FOTO: KRISTOFFER KUMAR, VG

Vant blant hvite menn



Staten New York var ikke av stedene hvor flertallet av velgerne stemte på Trump, men blant de hvite VG treffer på gaten rundt republikanerens gamle hjemsted, har samtlige stemt på Trump. Dette reflekterer valgdagsmålingene som viser at en av velgergruppene Donald Trump har hatt god støtte hos, er nettopp hvite menn, uavhengig av utdanningsnivå. Trump fikk også bredest støtte blant velgere over 45 år.

– Jeg stemte på Trump fordi Hillary Clinton er en løgner og en skurk.

«Crooked Hillary», kaller Syd (83) henne, betegnelsen Trump konsekvent har brukt om sin rival. 83-åringen er kontant i sitt svar til VG på hvilke forventninger han har til USAs påtroppende president.



– Han vil gjøre Amerika storslagent igjen, svarer Syd, enda ett av Trumps ofte brukte slagord.

STEMTE PÅ TRUMP: David har stemt på Donald Trump og mener Trump med sin gode forretningssans kan gjøre mye bra som president. Allerede som barn viste den lille Donald Trump et talent for kompromissløs business, sier han. FOTO: KRISTOFFER KUMAR

Gråter av sorg



På andre siden av veien går Joseph Berneve tur med den store Great Dane- hunden sin. I dag tidlig klemte han datteren på 30 år farvel. Hun dro med første fly til slektninger i Finland.

– Hun «flyktet» herfra med en gang det ble klart at Trump sannsynligvis kom til å vinne. Hun sier at hun ikke vil komme tilbake nå som han skal bli president, sier Berneve oppgitt og rister på hodet.

Den middelaldrende, fargede mannen bor i huset rett over gaten fra der USAs kommende president vokste opp. På spørsmål om hva han mener om Trump, starter Berneve først diplomatisk med å si at de alle, også Trump, innerst inne jo er new yorkere. Men mens han snakker blir han grepet av følelser som viser at Trumps seier for han gjør vondt. Den høyreiste karen i militærjakke klarer ikke holde tårene tilbake mens han forklarer.

FORAN TRUMPS BARNDOMSHJEM: Syd ( 83) har stemt på Donald Trump, selv om han synes han har noen dårlige sider. – Hillary er en korrupt løgner og jeg tror på at Trump vil gjøre Amerika storslagent igjen, sier Syd. I bakgrunnen vises herskapshuset der Donald Trump vokste opp i Queens i New York. FOTO: KRISTOFFER KUMAR

– Min bestefar var jøde og min bestemor svart. Jeg har blod i meg fra Midtøsten, fra Europa og fra Afrika. Jeg vet hva mine forfedre har gått gjennom og jeg vet hva rasisme er. Vi er ett folk. Vi må hjelpe hverandre slik at ikke denne hatefulle rasistiske retorikken ødelegger den kommende generasjonen i USA, sier Berneve til VG med tårevåte øyne.

Han mener politikerforakten nå har fått et ansikt med valget av Trump som president. Og at den som taper på det, er velgerne.

– Problemet er at mange amerikanere aldri reiser ut av USA. Derfor tror de på det fiendebildet som skapes av verden utenfor våre grenser. Det ironiske er jo at de statene som nå har stemt frem Trump, er nettopp de som kunne trengt Hillary Clinton. Det er de som behøver styrket sosialhjelp, et bedre system for å ta vare på menneskene og helsereformen Obamacare. Trump har lykkes i å demonisere kvinnen som kunne jobbet for en endring, sier han trist.