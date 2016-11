Tidligere leder for Ku Klux Klan, David Duke, kaller Trumps seiernatt for «en av mitt livs mest spennende».

David Duke er nasjonalist, og stilte selv til valg som senator for delstaten Louisiana, dog uten å vinne.

Onsdag morgen norsk tid skrev han på Twitter at valgnatten var en av hans livs mest spennende.

– Og ta ikke feil, våre folk har spilt en STOR rolle i å velge Trump!, skrev han.

Det var avisen Politico som først omtalte saken.

Trump ble raskt kritisert for ikke å fordømme Ku Klux Klan etter at de, med Duke i spissen gikk ut og støttet ham. Den siste tiden før valget gjorde Trump og staben hans imidlertid flere forsøk på å distansere seg fra den tidligere Ku Klux Klan-lederen, blant annet da sønnen Eric Trump sa at Duke «fortjente en kule».