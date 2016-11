The Boss med krass kritikk av Donald Trump

PHILADELPHIA (VG) Hillary Clinton rocket seg ut av valgkampen med en stjernespekket folkefest.

Følelsesladet og utmattet satte minst 20.000 Clinton-supportere punktum for århundres valgkamp på byplassen i Philadelphia i Pennsylvania natt til tirsdag.

Det ble ikke spart på lovordene da stjerner som Bruce Springsteen og Bon Jovi inntok scenen sammen med president Barack Obama, førstedame Michelle og tidligere president Bill Clinton - og helt tilslutt Hillary Clinton.

Trump-kritikk



Flere av dem var heller ikke nådig i sin kritikk av Donald Trump.

– Dette er en mann med en visjon som handler om lite annet enn han selv. Han mangler enkel folkeskikk og prioriterer egne interesser. I morgen skal de ideene og den kampanjen stemmes ned, sa Bruce Springsteen, før låten «Long Walk Home».



Han spilte også en akustisk versjon av «Dancing In The Dark», men først holdt artisten en lengre appell for Clinton.



SAMMEN: – Det er godt å være her sammen med min ektemann og datter etter å ha reist rundt i USA hver for oss de siste ukene, sa Hillary Clinton. Bill og Chelsea talte før de introduserte Michelle Obama på scenen. Foto: Klaudia Lech, VG

– Valget imorgen kunne ikke vært enklere. Clintons kandidatur er basert på intelligens, erfaring, forberedelser og en faktisk visjon hvor hver amerikaner teller, fortalte Bruce.



Under 24 timer før de første valglokalene stenger, har Clinton en ledelse på 2 prosentpoeng over Donald Trump i RealClearPolitics' gjennomsnitt av de siste meningsmålingene. Samtidig spriker flere enkeltmålinger.

– Denne valgkampen har vært lang. Den har minnet om en pariodi, og noen ganger et realityshow, sa Obama.

Obama gjorde narr av Trump



Plassen foran Independence Hall var fylt til randen med folk. De holdt skilt med «USA» og «Stronger Together». Publikummere som ikke fikk adgang til selve byplassen stod tettpakket flere kvartal nedover i sidegatene. Independence Hall er selve fødestedet til USAs uavhengighetserklæring og landets grunnlov.

– Jeg har måttet bite meg selv i leppen flere ganger i løpet av denne valgkampen og kan bare forestille med hva Bill Clinton har kjent på, som følge av de ondsinnede angrepene på Hillary, sa Obama.

HISTORISK: De siste ukene har president Obama drevet en mer intens valgkamp for sin etterfølger enn noen annen president i historien. Foto: Klaudia Lech, VG

Han påpekte at Trump vil reversere alt han har bygd opp i løpet av sine to perioder som president, og ba publikum innstendig om å velge håp over frykt.

– I helgen forbød rådgiverne han Trump å bruke Twitter. Hvis ikke hans egne ansatte stoler på han, hvordan skal man kunne stole på han med kodene til atomkofferten, sa Obama til publikums store latter.

Hyllet Hillary



Presidenten introduserte Hillary Clinton på scenen. Publikum ropte «Hillary», «Hillary».

I en av sine siste taler før USAs neste president er et faktum, ba Clinton velgerne om å stemme for et «inkluderende og storhjertet USA». Hun

– Våre kjerneverdier blir testet i dette valget, sa hun.

Clinton tok en Ronald Reagan og sa at hun tror USA fortsatt har sine beste dager foran seg.

STJERNELAGET: Michelle og Barack Obama på scenen sammen med presidentkandidat Hillary Clinton, datteren Chelsea og ektemannen og tidligere president Bill. Foto: , Klaudia Lech, VG

Det var også en spesiell for kveld for Barack og Michelle Obama, som snart er ferdige i Det hvite hus. Sistnevnte beskrev talen som «det siste og viktigste hun gjør for landet som førstedame».

KRITISK: På valgkampens siste dag holdt Hillary Clinton valgmøter i Michigan, Pennsylvania og Nord-Carolina. Dette er delstater demokratene frykter står i fare for å glippe til fordel for Donald Trump. Foto: Klaudia Lech, VG

– Vi fortjener en leder som vil forsikre at døtrene våre er trygge og respektert. Og at våre sønner forstår at ekte menn er snille. Vi fortjener en leder som ser mangfoldet som en velsignelse, ikke som en trussel. En leder som ikke ser oss om som demokrater eller republikanere, men som naboer og venner som alle elsker dette landet. Som brødre og søstre som er like mye verdt.

– Jeg tror med hele mitt hjerte at Hillary Clinton er den lederen, sa førstedamen.

