CLEVELAND (VG) Hillary Clinton (69) er afrikansk-amerikanernes førstevalg som presidentvalg. Hvis de gidder å dra til stemmelokalet.

Snaue to døgn før valgdagen er en av Clintons største bekymringer indikasjoner på at afrikansk-amerikanere ikke er like entusiastiske som Clinton trenger for å vinne valget.

40 millioner amerikanere har hittil stemt og i alle de viktige vippestatene er det en betydelig nedgang i forhåndsstemmer fra afrikansk-amerikanerne - latinamerikanerne stemmer som aldri før.

Svarte velgere utgjør 13 prosent av befolkningen i USA, og er avgjørende for Clintons seier.

Clinton-kampanjen gjør nå alt de kan for å mobilisere svarte velgere. Søndag står Clinton på scenen med basketsuperstjernen LeBron James (31), og i går kom meldingen om at hun setter punktum for valgkampen midnatt med et valgmøte i Nord-Carolina.

VGs USA-KONTOR Camilla Bjørn Ta kontakt og følg meg på: E-post: camillab@vg.no Facebook: Facebook.com/cbjorn Twitter: @CamillaBjorn Instagram: @camillabjorn

– Demokratene tar de svarte stemmene for gitt. Problemet i år er at folk ikke har entusiasmen til å gå ut og stemme, sier pastor Larry L. Macon (61) til VG.

Han er leder for Mt. Zion, et av de største afrikansk-amerikanske kirkesamfunnene i vippestaten Ohio. Kirken ligger i delstatens mest folkerike fylke, Cuyahoga County.

Les også: Beyoncé og Jay Z: Trump kan aldri bli vår president

Tall fra forhåndsstemming bekymrer



Tidlig i valget gikk Macon ut i pressen og spådde laber valgdeltagelse blant svarte velgere. Hans råd til demokratene var å bruke president Barack Obama og lokale pastorer over hele landet til å skape entusiasme. Men de gjorde for lite, for sent, forteller pastoren til VG.

Obama fikk 95 prosent av stemmene deres i 2012, men i år er de langt mindre entusiastiske, om man skal tro tall fra forhåndsstemmingen:

• I Nord-Carolina og Georgia er nedgangen på 5 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2012.

• I Florida er den ned 3 prosent sammenlignet med 2008 – som er de siste statistiske data tilgjengelig.

• Også i Ohio er det nedgang i forhåndsstemmingen i tradisjonelt afroamerikanske og demokratiske valgdistrikt. I den demokratiske bastionen og delstatens første fylke Cuyahoga County er nærmere en tredjedel av alle velgerne afroamerikanere og så langt er forhåndsstemmingen ned 25 prosent i forhold til i 2012.

Sett denne? Forstå valget i USA på to minutter

ADVARTE CLINTON: Pastor Larry L. Macon leder en av de største afrikansk-amerikanske kirkesamfunnene i nordøst Ohio. – Demokratene tar de svarte stemmene for gitt, problemet i år er at folk ikke har entusiasmen til å gå ut og stemme, sier han til VG. Foto: Klaudia Lech, VG

– Jeg håper Clinton vinner, men det blir en trist dag når de finner ut at de burde ha lyttet til en svart pastor, rister Macon på hodet når VG besøker det svære kirkelokalet.

Larry L. Macon er en av mange mektige pastorer i USA som toppdemokrater har tett kontakt med.

Afrikansk-amerikanske velgere De afrikansk-amerikanske utgjør 13 prosent av befolkningen.

I 2012 fikk Obama 95 prosent av stemmene deres.

Clinton vinner de svarte velgerne med overveldende margin, viser målinger.

Men hvis Donald Trump trekker ut flere hvite velgere som har sittet hjemme ved tidligere valg, slik mye tyder på, vil en nedgang i svarte stemmer svekke Clinton i de viktige vippestatene, påpeker Yahoo News.

Les også: Han skal overbevise velgerne at Clinton er dypt religiøs

– Folk stoler ikke på systemet her borte, men de stoler på pastoren sin. Men demokratene har ikke klart å nå ut til oss på godt nok vis, forklarer Macon til.

Demokratene har mobilisert president Barack Obama og kjendiser som Jay Z og Beyoncé til å drive kampanje i innspurten.

Aldri tidligere har en president vært like aktiv i en presidentvalgkamp som nå. Obama har til og med skremt velgerne med at hans arv forsvinner hvis Trump velges som president.

Les også: Clinton kjemper desperat i Ohio

Clinton har også brukt betydelig tid på valgmøter i afrikansk-amerikanske områder.

– Det er for lite, for sent. President Obama burde ha kommet på besøk i samfunnene våre for lenge siden, og holdt rundt Hillary Clinton og fremmet henne på en troverdig måte. Jeg tror ikke folk opplever hans begeistring for henne som ektefølt, sier Macon.

HJEMMESITTERE: Cleveland-familien Curtis og Glenda Owens og deres 23-år gamle sønn Elijah har ikke tenkt til å stemme i år. Clinton og Trump engasjerer ikke nok, sier de. Foto: Klaudia Lech, VG

En kort kjøretur fra kirken ligger Carl´s Barbershop. Her er det ingen WiFi, folk skal snakke sammen ikke fikle med mobilen – men de færreste prater om valget. Ut av de titalls kundene i lokalet som VG snakker med skal kun én kvinne stemme.

Les også: Obama irritert på Trump-supporter: – Ta av deg den capsen!

– Jeg har kun stemt én gang i mitt liv, og det var på Obama. Mange sier at forfedrene våre døde for retten til å stemme, så da må man. Men ut fra det jeg har lest ba ikke forfedrene våre om å bli borgere her en gang, sier barberer Jeff Thomas (54). Han klipper Cameron Taylor (24), som jobber på byens kildesortering.

– Da Bernie røyk ut mistet jeg interessen. Han forstår middelklassen og er en aktivist som marsjerte med oss. Hillary har løyet om så mange ting, e-postene, Benghazi, det funker ikke, sier Taylor.

Trump-reklamer skal skremme



Støttegrupper for Donald Trump og republikanerne har de siste ukene kjørt radioreklamer rettet mot svarte velgere i stater som Ohio, Nord Carolina, Pennsylvania og Florida. Målet er å få velgerne til å holde seg hjemme på valgdagen.

I et leilighetskompleks i nabolaget Grenada har familien Curtis (48), Glenda (46) og sønnen Elijah (23) bestemt seg for å ikke stemme. De kritiserer valgsystemet med valgmenn, og opplever at myndighetene er blitt for store og agendastyrt.

– Ingen av kandidatene står for noe som vil skape reell endring for oss. De får meg ikke ut av huset, sier Glenda.

– Det er opp til oss svarte velgere å løse våre egne problemer. Vi er hardarbeidene folk som gjør vårt beste, sier Curtis.