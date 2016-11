Store demonstrasjoner mot Trump i flere amerikanske byer

NEW YORK/OSLO (VG) Her marsjerer demonstranter mot Trump Tower i New York for å vise sin avsky mot valgresultatet.

Skuffede velgere samlet seg natt til torsdag norsk tid i flere amerikanske byer for å demonstrere mot USAs påtroppende president Donald Trump.

Onsdag kveld hadde tusenvis samlet seg på Union Square onsdag kveld. Derfra gikk demonstrantene oppover fifth avenue til Trump Tower.

De ropte «Not my president», «Black lives matter», og «See you in hell, Trump». Mange ga tydelig uttrykk for at de var sinte, lei seg og opprørte over at man har valgt Trump som president.

Også i flere andre amerikanske byer var det protester natt til torsdag. Philadelphia, Chicago, Boston, Seattle, Portland, San Francisco og hovedstaden Washington var noen av byene der det var demonstrasjoner etter valget, skriver NTB.

– Jeg har vært så sint



En av demonstrantene i New York er Caitlyn Murray. Hun bærer et skilt det står «Fuck Trump» på, og sier til VG at hun har møtt opp for å vise sin skrekk og avsky mot gårsdagens valgresultat.

– En som er imot både kvinner og innvandreres rettigheter... Jeg trodde vi hadde kommet lenger enn dette i 2016, sier Murray, og legger til:

– Jeg har vært så sint. Jeg har følt på frykt. Jeg syns vi må sammen tenke på vi skal gjøre for å bevege oss vekk fra denne retningen, slår hun fast.

STERKE FØLELSER: – Jeg har vært så sint, sier Caitlyn Murray til VG. Her på demonstrasjonen på Union Square sammen med sønnen. Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen , VG

– Orker nesten ikke tenke på det



En annen demonstrant, Kathleen Rommel, sier hun er opprørt, men glad for å se at så mange er klare for å protestere.

– Det var hardt å våkne opp i dag. Jeg har vært trist hele dagen. Nå er jeg her for å være med på å vise verden at Trump ikke er ønsket som president av alle, sier hun.

Hun forteller at hun nesten ikke orker å tenkte på Trump er USAs nye president. Nå er Rommel klar for å protestere hele natten.

– En mann med hans verdier burde ikke sitte ved makten. Jeg skal marsjere hele veien til Trump Tower. Jeg kommer til å ta meg forbi politisperringer om jeg må, sier hun.

«Kjærlighet Trumper hat»



I Chicago marsjerte hundrevis av demonstranter gjennom byens sentrum, og endte opp utenfor Trump Tower for å uttrykke sitt sinne over at Trump var valgt.

– Du så alt hatet som kom med ham, og håpet det aldri ville blir til noe mer. Men det har det, sa én av demonstrantene til ABC News.

I Washington D.C. samlet demonstranter seg utenfor det nyåpnede Trump Hotel. I Seattle samlet om lag hundre demonstranter seg i Capitol Hill, der de sperret veien og satte fyr på søppelkasser ifølge AP. Deretter beveget de seg ned gjennom sentrum, men plakater der det sto «Kjærlighet Trumper hat» og «Black Lives Matter» (svarte liv betyr noe, journ. anm.).

I Oakland tok om lag 3000 demonstranter til gatene, ifølge politiet. Også i Boston samlet tusenvis seg til demonstrasjoner.

– Vi var så nære ved å få vår første kvinnelige president, og så tapt hun for en mann som ikke har noe erfaring, og som ikke representerer majoriteten i dette landet, sier 19 år gamle Meagan Schaefer til WCVB.

