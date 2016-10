Slik kjemper Trump og Clinton om den kritiske vippestaten

CLEVELAND/YOUNGSTOWN (VG) Delstaten Ohio har i alle år vært bjellesauen i amerikanske presidentvalg. Bli med på innsiden i kampen om den viktige seieren.

Natt til torsdag braker det løs igjen når den aller siste debatten mellom Hillary Clinton (68) og Donald Trump (70) går av stabelen i Las Vegas. For de to presidentkandidatene er dette en siste, gyllen sjanse til å få usikre velgere i vippestater til å lene seg den ene eller andre veien.

Som i Ohio – delstaten som står i en særstilling i amerikanske presidentvalgkamper: Ingen annen delstat har stemt mer konsekvent på vinneren enn denne.

Samtidig har ingen republikaner noensinne blitt president uten å vinne her. Siden 1890 har kun to demokrater blitt president uten Ohio-seier: Franklin D. Roosevelt og John F. Kennedy.

Siden 1890 har kun to demokrater blitt president uten Ohio-seier: Franklin D. Roosevelt og John F. Kennedy.

Summingen fra et 20-talls telefonsnakkende personer møter oss idet vi går inn døren på kampanjekontoret til Hillary Clinton i et lite butikklokale i Cleveland.

På plastbordene ligger ferdigskrevne manus som brukes i samtalene for å få folk til enten å forhåndsstemme eller å møte opp i valglokalene 8. november.

– Vanligvis har landet gått i samme retning som Ohio, men i dette valget gjelder ikke reglene lenger, sier formannen i Cuyahoga County Democratic Party, Stuart Garson til VG.

Avgjørende fylke

Cuyahoga er det største av de 88 fylkene i delstaten, og er et av få fylker i USA som kan snu en hel delstat. Et eksempel: I 2012 ledet republikanernes Mitt Romney med 90.000 stemmer i 87 av de 88 fylkene, men det i det 88. og mest folkerike, Cuyahoga, fikk Obama 256.000 flere stemmer enn til Romney – og dermed var seieren i Ohio Obamas.

Garson mener at Clinton er nødt til å få en total som Obama eller bedre for å vinne delstaten.

På meningsmålingene i det siste har det vært svært jevnt mellom Trump og Clinton. I en av de nyeste målingene, fra CNN/ORC leder Trump.

– Ohio er en av de største delstatene, med 18 valgmannstemmer, så det er en attraktiv premie. Siden Clinton har en fordel i de såkalte sikre demokratstatene er Trump nødt til å vinne i Ohio for å vinne valget. Andre vippestater er viktige også, men bare Florida og Pennsylvania har flere valgmannstemmer enn Ohio, sier professor Paul A. Beck ved Ohio State University til VG.

– Alvorlig og avgjørende

På grunn av tradisjonelle republikanske stater som i år er innenfor rekkevidde for Clinton, anses Ohio i dette valget som litt mindre kritisk enn tidligere, siden demokratenes presidentkandidat kan finne andre veier mot seier uten å vinne her.

I tiden etter Trumps gode meningsmålinger holdt Clinton seg unna Ohio, og konsentrerte seg om andre delstater – men de siste ukene har hun vært tilbake – og dermed signalisert at hun ikke har gitt opp å vinne her.

BYGGER MUR: For å samle inn penger kan Trump-støttespillerne kjøpe «murstein» i tre som de signerer og bygger mur med inne på kampanjekontoret i Youngstown. Foto: Thomas Nilsson/VG

På bakkeplan kjempes det nå en hard kamp i begge leire for hver eneste stemme.

– Denne valgkampen er så alvorlig og avgjørende, at man er nødt til å gjøre noe, sier Nancy Branson (72) til VG.

Hun sitter rundt et av plastbordene på Clintons kampanjekontor sammen med søsteren Marcia Sobol (76). Denne ettermiddagen er det ekstra spent stemning siden Bill Clinton snart skal besøke en skole i nærheten.

Innspurt

KJEMPER FOR CLINTON: Det er travle tider for formann i Cuyahoga County Democrat Party, Stuart Garson. Foto: Thomas Nilsson/VG

Før den tid skal søstrene ringe gjennom en lang liste med navn i håp om å få rekruttert nye frivillige, samtidig som de ber folk om å stemme.

– Det er svært motiverende å jobbe frivillig siden Ohio kommer til å være en av delstatene som kan bety vinn eller forsvinn for Hillary, fortsetter Branson.

Formann Garson sier at de i de siste ukene setter inn støtet for å få flest mulig til å stemme. De banker på dører, ringer og deltar på arrangementer. Når forhåndsstemmegivningen åpner, sender de ut ferdigutfylte stemmesedler, og etterpå vasker de listene slik at de sitter med en nøyaktig liste over hvem som ikke har stemt.

I de siste ukene er det disse menneskene de konsentrerer seg helt og fullt om.

– Alt handler om å få folk til å stemme, sier Garson.

Snekkerverksted

Halvannen times kjøretur sørøst for Cleveland ligger Youngstown – byen Bruce Springsteen synger om og som ble hardt rammet av nedgangen i stålindustrien på 1970-tallet. Inne på Trumps kampanjekontor er bakrommet gjort om til et snekkerverksted.

– Har du et godt hjørne til et skilt? spør den frivillige hobbysnekkeren og pensjonert politimann Donald J. Skaowron (71) til en kvinnelig kunde.

SKILT FOR TRUMP: På Donald Trumps kampanjekontor i Youngstown lager Donald J. Skaowron (71) (t.h) Trump-skilt sammen med Sonny Nabb (71). Foto: Thomas Nilsson/VG

Han forklarer at dersom det kommer folk som har et godt synlig sted å sette opp de hjemmelagde skiltene, så få de det gratis. Seks dager i uker står 71-åringen her og snekrer treskilt med Trump-vennlige budskap for harde livet.

– Vi har solgt nesten 400 hageskilt nå. I 2012 hadde vi kun 13 store Mitt Romney-skilt i fylket.

I tillegg har kampanjekontoret gitt bort 3000 gratis Trump-skilt i plast som settes opp i folks hager. Kathy Miller, den tidligere formannen i det republikanske partiet i Mahoning County, hvor Youngstown hører til, trakk seg nylig etter å ha hevdet at rasisme mot afroamerikanere ikke eksisterte før Barack Obama ble president.



Slettet Twitter-kontoen

FRA TRUMP-KRITISK TIL TRUMP-FAN: Tracy Winbush støttet i utgangspunktet John Kasich, og var svært kritisk til Donald Trump. Nå har hun blitt leder for republikanerne i Youngstown – og har snudd til å bli støttespiller av Trump. Foto: Thomas Nilsson/VG

Nå har Tracy Winbush tatt over Millers kontorstol. Winbush var John Kasich-delegat og tidligere svært kritisk til Trump – så kritisk at hun har slettet Twitter-kontoen og alle anti-Trump-meldingene. Nå er hun «all in» for forretningsmannen.

– Dette er min fjerde presidentkampanje, og ingen av de andre har hatt så mye feber som denne.

Mahoning county har vært mye i mediene fordi 6171 registrerte demokrater før primærvalget byttet side, mot 154 republikanere motsatt vei. Av den grunn kaller mange fylket for «Ground Zero». Winbush sier at hun ikke har sett maken til entusiasme.

– Vi åpnet her i juli og siden har folk strømmet på. Det har vært fenomenalt å se, sier hun og fortsetter:

– Jeg tror at Trump vinner Mahoning county, og det vil være første gang en republikaner vinner her i min levetid – og min 86 år gamle mors også.