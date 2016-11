Hvor sent må du legge deg, for å få med deg valgresultatet? Eventuelt: Hvor tidlig må du stå opp?

Her får du informasjon om hva som skjer i natt, hvordan du kan følge valget og hva som skjer når vinneren er klar.

Når vet vi hvem som vinner?



Nøyaktig klokkeslett avhenger av hvem som tar de viktige vippestatene. For eksempel så stenger valglokalene i Florida klokken ett i natt, norsk tid.

I 2012 ble Obama utropt til vinner av en rekke medier rundt klokken 05.15 norsk tid, da det var klart at han hadde vunnet Ohio. I 2008 ventet mediene på resultatene fra California og erklærte Obama som vinner i femtiden.

Om resultatet er klart såpass tidlig i år gjenstår å se. Alt er klart for en nervepirrende valgnatt.

Hvordan kan jeg følge med i natt?



Fra klokken 22.00 norsk tid starter VGTVs valgsending fra New York. Klokken 06.00 tar studio i Oslo over sendingen som varer utover morgenkvisten.

På nett kan du følge siste nytt i vårt dedikerte nyhetsstudio, og stille spørsmål til VGs journalister. Der kan du også få helt ferske, oppdaterte resultater så fort tallene kommer inn.

Slik blir valgnatten, time for time:



Klokkeslett er i norsk tid. Tallene i parentes er antall valgmenn i den aktuelle staten.

Midnatt:

De første valglokalene stenger i deler av statene Indiana (11) og Kentucky (9).

Klokken 01.00:

Valglokalene stenger i de svært viktige vippestatene Florida (29) (Unntatt de nordvestlige delene av staten kalt «The Panhandle») og Virginia (13).

I en del stater regnes utfallet som gitt. Eksempler er Georgia (16) og Vermont (3). Flere av disse stenger valglokalene nå.

De fleste eksperter mener at Trump må vinne Florida for å ha en sjanse for å vinne kampen om Det hvite hus.

I 2000 ble ikke valget avgjort før den 12. desember på grunn av svært små marginer i nettopp Florida.

Klokken 01.30:

Nå avsluttes stemmegivningen i blant annet Ohio (18).

Denne staten kan være viktig å følge med på. Ingen republikaner har noen gang vunnet valget uten å ta Ohio.

Hvis du frykter Trump-seier og begynner å bli nervøs nå: Ingen grunn til panikk. I 2012 hadde republikanerne fire av fem avgjorte stater på dette tidspunktet.

Klokken 02.00:

Nå stenger lokalene i relativt viktige stater som Pennsylvania og Illinois (20). Disse regnes som relativt trygt demokratiske, men Pennsylvania er ikke bankers. Et tap her kan koste Clinton dyrt.

Klokken 03.00:

Nå bør resultatene forvisse delstatene være inne: Colorado (9), Wisconsin (10) Texas (38), samt Louisiana (8), Minnesota (10), Nebraska (5), New Mexico (5), New York (29), South Dakota (3) og Wyoming (10)

Trump bør ta et par av disse statene for å henge med.

Klokken 04.00:

Valglokalene stenger i Arizona (11), Idaho (4), Montana (3), Nevada (6) Utah (6) og Iowa (6).

Arizona heller Trump, men om Clinton vinner kan hun ta resten av valgnatten med noe lavere puls.

Klokken 05.00:

Nå stenger valglokalene i den største valgstaten, California (55), samt Washington (12), Oregon (7) og Nord-Dakota (3)

Klokken 06.00:

Nå kan det bli på tide for én av kandidatene å kaste inn håndkleet. Både McCain og Romney ga opp nå.

Klokken 07.00:

I Alaska stenger det siste valglokalet.

Landet har da trolig en ny president, og en lang utmattende valgkamp er over.

Hva skjer etter at vinneren er klar?



Det er tradisjon for at kandidaten som taper anerkjenner valgnederlaget relativt raskt etter at resultatet er klart. Trump har ikke lovet at han vil anerkjenne resultatet.

Det er imidlertid ikke slik at resultatet blir kjent ugyldig dersom taperen ikke anerkjenner det. Dersom han taper, kan Trump velge å gå rettens vei for å prøve resultatet, slik Al Gore gjorde i 2000. Mike Pence har imidlertid understreket at Trump vil akseptere nederlag dersom det er et «klart» valgresultat.

Kandidaten som vinner vil bli tatt i ed som USAs president den 20. januar 2017. Obama har altså sin siste hele dag som president 19. januar.

Kilder: NTB, FT.com, AP og Wall Street Journal.