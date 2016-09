Slik blir presidentdebattene mellom Clinton og Trump: – Boksekamp i tungvektsklassen

LOS ANGELES (VG) Det knyttes enorm spenning til de tre presidentdebattene mellom Hillary Clinton og Donald Trump. De blir som boksekamper i tungvektsklassen, mener en av programlederne

26. september møtes de to titanene til debatt om hvem som er mest skikket til å lede verdens mektigste nasjon.

Clinton har deltatt i utallige direktesendte TV-debatter og er en kunnskapsrik politisk slugger. Trump har lite debatterfaring, men har så langt i valgkampen vist et enormt TV-tekke med sitt enkle og tydelige språk, kroppsspråk og tilsynelatende nerver av stål. For kandidatene står alt på spill.

Les også: TV-stasjoner lot seg lure av Trump

VALGDUELLENE 2016

Presidentdebatt 1: Mandag 26. september Hvor: Hofstra University, Hempstead, NY Programleder Lester Holt som er ankermann hos NBC Nightly News. Holt anses som et trygt moderatorvalg i amerikanske medier. Han tok over NBC-nyhetene fra veteranen Brian Williams i fjor til gode seertall. Hva skjer: Debatten er delt i seks avsnitt med 15 minutter viet til temaer som USAs retning, å oppnå velstand og sikkerhet i USA. Hvert avsnitt åpnes med spørsmål som kandidaten får to minutter til å svare på. Clinton og Trump får anledningen til å følge opp hverandres svar. Moderatorene får også mulighet til å følge opp. Samtaletemaene velges ut og annonseres en uke før debatten.

Presidentdebatt 2: Søndag 9. oktober Hvor: Washington University in St. Louis, St. Louis, MO Programleder: Anderson Cooper, ankermann hos CNN og ABC News-korrespondent Martha Raddatz. Cooper har solid erfaring fra valgdekning og regnes som CNNs sterkeste ankerkort, mens Raddatzs nærmeste erfaring er fra visepresidentdebatten i 2012 mellom Paul Ryan og Joe Biden. Hva skjer: Den andre debatten er lagt opp som et folkemøte, hvor halvparten av spørsmålene stilles fra publikum og den andre halvdelen av moderatorene basert på temaer som opptar den amerikanske befolkningen. Kandidatene får to minutter til å svare for seg med mulighet for et ekstra minutts diskusjon hvis moderator har oppfølgingsspørsmål. Publikumsdeltakerne i folkemøtet velges ut av den amerikanske Gallup-organisasjonen og består av velgere som ennå ikke har bestemt seg. Presidentdebatt 3: Onsdag 19.oktober Hvor: University of Nevada, Las Vegas i Las Vegas, Nevada. Programleder: Chris Wallace, ankermann for Fox News Sunday. Wallace blir den første Fox News-ankeren som får moderere en presidentdebatt. Det har vakt noe oppsikt at hans profilerte kollega og tidligere Trump-fiende Megyn Kelly ikke ble valgt til å lede debatten. Hva skjer: Formatet blir identisk til en første presidentdebatten.

Kan slå alle TV-rekorder

«En Clinton vs. Trump-showdown kan bli den mest sette TV-hendelsen i USAs historie», skriver presidentdebattekspert James Fallows i The Atlantic.

I en undersøkelse utført av Morning Consult svarer hele 73 prosent at de vil se debatten.

Biljakten med O.J. Simpson i 1994, som ble fulgt av 95 millioner mennesker, topper listen over de mest sette direkteoverførte TV-begivenhetene i USA, mens den siste episoden av serien «M*A*S*H» i 1983 hadde hele 106 millioner seere.

Den første presidentduellen før valget i 2012 samlet over 67 millioner seere i USA.

Derfor har det vakt oppsikt at ingen av programlederne har moderert en presidentdebatt tidligere.

Washington Post kom nylig med en håndfull råd til programlederne, som «ikke bli en del av showet» og «bevar alltid kontrollen over samtalen».

Flere som er irriterte: Raser etter Jimmy Fallons Trump-intervju

Første TV-møte mellom Trump og Clinton ledes av NBCs nyhetsanker Lester Holt, som tok over kanalens hovednyheter for ett år siden. Andre debatt, som blir et slags folkemøte, ledes av ABC News-korrespondent Martha Raddatz og CNNs erfarne Anderson Cooper.

Raddatz har tidligere ledet en visepresidentdebatt.

– Jeg ser på oppgaven som å være dommer i en boksekamp i tungvektsklassen. Hvis man lykkes vil folk si «du gjorde en kjempegod jobb, jeg kan ikke engang huske du var på scenen», sier Fox News-anker Chris Wallace i et intervju med sin egen TV-kanal.

Han er den første ankermannen fra konservative Fox som får lede en amerikansk presidentdebatt, og skal i ilden i den tredje og siste debatten 19. oktober.

Les også: Slik haler Trump innpå Clinton

– Liker hverandre ikke

Chris Wallace sier i samme intervju at det ikke er hans jobb å ta kandidatene i løgn, en uttalelse flere har reagert på.

– Jeg vil at det så langt det går skal være en debatt. Se på hvordan disse to kandidatene ikke liker hverandre. Jeg mistenker at det ikke blir noe problem å engasjere dem uten at jeg skal være sannhetspoliti, sier Wallace.

I USA er debattene samarbeidsproduksjoner for TV og radio i regi av kommisjonen for presidentdebatter, styrt av demokratene og republikanernes partier.

I tillegg til presidentduellene møtes visepresidentkandidatene til debatt 4. oktober. Denne ledes av Elaine Quijano fra CBS.

Les også: Sammenlignet Donald Trump med Hitler under Emmy-utdelingen

Fikk massiv kritikk

Det nærmeste Trump og Clinton har kommet hverandre hittil i valgkampen er i intervjuer etter hverandre på samme scene, under NBCs Commander-in-Chief. Programmets moderator Matt Lauer, en erfaren amerikansk programleder, fikk massiv kritikk for måten han ledet intervjuene på. Flere mente Trump slapp unna kritiske spørsmål.

Forrige uke løftet Donald Trump et ønske om at debattene ikke modereres overhodet.

– La Hillary og jeg sitte der sammen og debattere. Jeg tror valgsystemet er rigget, så det blir uansett en urettferdig debatt, sa Trump til CNBC. Han har flere ganger småtruet med å trekke seg fra duellene.

Nylig ble det kjent at Fox News´sparkede impresario Roger Ailes hjelper Trump med å forberede seg til debattene.

Kommentar: Hillarys helvetesuke





PS! Når Clinton og Trump går på scenen er det nøyaktig 56 år etter USAs første presidentdebatt på TV, med John F. Kennedy og Richard Nixon.

Velgerne som fulgte debatten over radio mente resultatet var uavgjort, ifølge undersøkelser utført rett etterpå. Men for TV-seerne hadde karismatiske og selvsikre JFK vunnet overlegent over den mer introverte og svette Nixon.