Skuddløsning under Trump-protest

Protestene mot valget av Donald Trump sprer seg til storbyer over hele USA. I Portland, Oregon, er minst en person skutt i et demonstrasjonstog.

Minst en person ble skadet når en mann åpnet ild fra en bil, melder politiet i Portland.

Politiet jakter nå på en gjerningsmann i tenårene etter skuddløsningen på Morrison Bridge i sentrum av Portland, meldes det på Twitter.

– En person er skutt. Alle må forlate området umiddelbart, tvitret politiet i Portland natt til lørdag.

Et øyenvitne, 25 år gamle Cameron Whitten, sier til OregonLive at demonstrantene gikk over Morrison-broen da en bil kom motsatt vei. Flere personer gikk ut av bilen, den ene av dem med et håndvåpen.





En demonstrant ble skutt i nedre del av kroppen, ifølge Whitten. Politiet opplyser at det ble løsnet flere skudd i episoden.

En ambulanse kom raskt til åstedet og kjørte personen til et sykehus hvor han fikk behandling for skadene som ikke er livstruende.

Politiet opplyser at den mistenkte er en tynn afroamerikansk mann i slutten av tenårene iført mørk hettegenser og saggebukse, og ber vitner melde seg.

Advarte mot anarkister



Demonstrasjonen hadde pågått i flere timer da skytingen skjedde. Det blir også meldt om at demonstrantene kastet gjenstander på politiet, som advarte bilister mot å være forsiktige i sentrum. Det ble også innført portforbud for alle personer under 14 år før 22:15 og midnatt for 14–17 åringer.

Politisjef Mike Marshmann i Portland advarte demonstrantene i går kveld mot at det fredelige protestopptoget kunne bli «kidnappet» av anarkistiske elementer. Delstaten Oregon er kjent som anarkismens høyborge i USA.

– Kan dere ta en dags pause, oppfordret politisjefen etter tre dager med demonstrasjoner.

– Vi tror at anarkistgrupper vil infiltrere folkemengden. Deres budskap overskygges av kriminell aktivitet, erklærte Marshmann og presiserte at et hundretall anarkister lett kan gjemme seg i en folkemengde på 4–5000 mennesker.

Fredag morgen hadde Portland-politiet arrestert 26 personer som hadde knust butikkvinduer, ødelagt biler, kastet stein på politiet og satt fyr på søppel.

Arrestasjoner i Los Angeles



I Los Angeles marsjerte om lag 3000 demonstranter marsjerte i sentrum for fjerde natt på rad, melder Los Angeles Times.

«Not my president», lød de taktfaste ropene fra folkemengden i Los Angeles, mens de knyttet nevene mot nattehimmelen i protest og samlet seg rundt byens rådhus.

Los Angeles Police Department (LAPD) melder at to personer er anholdt.

California Highway Patrol, som trafikkerer delstatens hovedveier, har arrestert flere personer for vandalisme.

MOT TRUMP: Demonstranter utenfor Staples Center i Los Angeles. Unge amerikanere tar til gatene i protest mot at Donald Trump er blitt valgt til president. Foto: REUTERS

Trafikkpolitiet måtte til og med stoppe en gruppe demonstranter som forsøkte å ta seg opp på en av motorveiene som går gjennom sentrum av Los Angeles.

– Vi forsøker å komme demonstrantene i forkjøpet, forklarte Stephan Brandt, en av trafikkpolitiets ledere, til Los Angeles Times.

Ifølge avisen støttes demonstrantene av den øvrige befolkningen.

Da protestmarsjen passerte igjennom nabolaget Westwood rett utenfor sentrum ble de tiljublet av folk som kom ut på sine verandaer for å vise sin støtte.

Opprørspoliti



Opprørspoliti utstyrt med hjelmer, skjold og batonger, hadde tatt oppstilling ved rådhuset i går kveld. Ved midnatt fikk folkemengden beskjed om å spre seg.

Da protestantene begynte å marsjere på nytt vek politiet til side. Mange i mengden beskyldte politiet for å støtte Donald Trump.

VANDALISME: En mann blir anholdt for vandalisme av politiet i Los Angeles under en av de mange demonstrasjonene etter valget av Donald Trump som president. Foto: REUTERS





– Vi forholder oss rolige og avventende inntil situasjonen eskalerer og folk begynner å bråke. Politiet har ikke tenkt å gripe inn og stoppe folk i å uttrykke sine meninger. Vår jobb er å passe på at ingen blir skadet og truet, erklærte Tony Im fra LAPD.

Krigsveteraner



Mike Thornton, en 55 år gammel krigsveteran som tjenestegjorde i hæren i 1991, haltet av sted i demonstrasjonstoget. Han hadde tatt til gatene i protest mot Trumps erklæringer om at han akter å kutte i helsebudsjettene.

Thornton avviste at demonstrantene hadde provosert folk med militær bakgrunn ved å marsjere og protestere på Veterans Day, som finner sted 11. november.

– Tvert imot. Mange av demonstrantene har veteraner i sin egen familie. Dette handler om mye mer enn oss veteraner. Vi må stille opp for hverandre, erklærte 55-åringen.

Demonstrasjonene mot Trump sprer seg nå til storbyer over hele USA.

Tusenvis tar til gatene for å høylytt lufte sin antipati mot den kommende presidenten som blir beskyldt for å spre rasisme, hat, homofobi og fremmedfrykt.



I Miami demonstrerte tusenvis sent i går kveld mot Trump fra Bayfront Park, samme sted hvor han en uke tidligere oppfordret folk til å stemme på ham, før de deretter fortsatte til MacArthur Causeway som forbinder Miami Beach med fastlandet og sentrum.