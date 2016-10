Siste presidentdebatt: – Trump inn som en skadet okse

LAS VEGAS (VG) Nattens debatt er siste sjanse for Donald Trump, mener eksperter. Det kan bli en slem og bitter affære.

Klokken 03 er det klart for den tredje og siste debatten mellom demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton (68) og republikanernes presidentkandidat Donald Trump (70).

Sistnevnte sliter med oppslutningen, og henger bak sin rival i de fleste vippestater. Med kun 20 dager igjen til valget ser det ikke særlig lovende for forretningsmannen fra New York.

Tallknusersiden FiveThirtyEight gir Trump kun en vinnersjanse på drøye 12 prosent per dags dato.

Dermed er det en Trump som ikke har noe å tape som går på scenen i Las Vegas i natt.

– Dette er Trumps siste sjanse. Alle forventer at han skal komme inn som en skadet okse. Fnysende, brølende og truende. Jeg forventer at det er det han vil gjøre, sier professor i political science, James Monroe ved Brown University til VG.

Tirsdag sendte Trump-kampanjen ut en spørreundersøkelse til velgere hvor de i første spørsmål spør hvordan de vil vurdere Trumps angrep mot Clinton i forrige debatt.

Foto: Skjermdump

I totalt 30 spørsmål legger kampanjen også frem en rekke temaer, og ber velgerne vurdere om disse burde være sentrale i nattens debatt. Fristen for å svare er tre timer før debattstart.

Kjappe fakta om siste debatt Avholdes på University of Nevada i Las Vegas.

Starter klokken 03 natt til torsdag norsk tid. Du kan se den direkte på VGTV.

Ordstyrer er Fox News-ankeret Chris Wallace.

Formatet er som i første debatt med seks deler på 15 minutter som vil starte med et spørsmål fra Wallace. Trump og Clinton får to minutter hver på å svare, og de vil få tid til å svare hverandre.

Temaene for denne debatten er blant annet innvandring, økonomi, utnevnelse av høyesterettsdommere, utenrikspolitikk og deres skikkethet til å bli president.

Reagan mot Carter

Nattens debatt finner sted på University of Nevada i Las Vegas.

– Dersom jeg var Trumps rådgiver så ville jeg latt ham se en av debattene mellom Ronald Reagan og Jimmy Carter i 1980. Selv om Carter var veldig upopulær så holdt han seg tett ved å skremme folk ved å peke på hvor konservativ Reagan var, sier Monroe.

I debatten han viser til ristet Reagan på hodet og insisterte på at han var en anstendig fyr som ikke ville skade noen.

– Dersom Trump hadde sett det opptaket rundt 20 ganger så kanskje han ville gjort seg selv godt ved ikke å fortsette de sterke personangrepene. Ved det kunne han nådd ut til de som ennå ikke har bestemt seg og de partiuavhengige. Han burde prøve å være en mykere og mildere Donald Trump.

Han advarer Clinton mot å bli for forsiktig.

– Hun er forsiktig av natur og ikke spesielt god til å drive valgkamp. Faren for henne er å bli for forsiktig og for kjedelig. Nå er tiden inne for at hun gir et inspirerende budskap med en dose håp og optimisme. Hun er nødt til å være personlig og engasjert.

Viser til 1988-debatt

Den politiske strategen Matt Mackowiak har uttalt til The Hill at dette kan bli «den aller slemmeste debatten.» Professor i politikk, Jim Moore, ved Pacific University tror mye kan bli likt fra de tidligere debattene.

– Den «ekte» Donald Trump har dukket opp i de to første debattene: Høylytt og reaktiv, og han brukte de samme slagordene som fungerte i primærvalget. Jeg forventer det samme i morgen. Han viser stolthet over ikke å forberede seg for mye, og jeg tror han vil holde seg til det, sier han til VG og fortsetter:

– Clinton kommer til å overforberede seg. Så kommer hun til å vurdere hvorvidt hun bare skal la Trump snakke eller om hun skal prøve å svare ham.

Professoren mener sjansene for et Trump-comeback er svært små, men utelukker ikke at Trump har en mulighet til å vinne debatten:

– Han er nødt til å skake av seg Clinton slik at hun ikke fremstår presidentaktig. Vi har sett dette før, i 1988 da Michael Dukakis ble spurt om dødsstraff dersom hans kone hadde blitt voldtatt. Hans svar var følelsesløst og analytisk, og bidro til at han tapte valget.

– Trump kan ikke bare fortsette med sine kjente argumenter. Han er nødt til å skake opp Clinton, like mye som hun gjorde mot ham i første debatt.

Dramatisk



Formatet i nattens debatt er som i den første debatten – en duell mellom de to uten spørsmål fra publikum. Politikkprofessor Grant Reeher ved Syracuse University, sier til The Hill at han tror Trump kan gjøre noe dramatisk i siste debatt.

– Grunnen til det er at hans posisjon ikke er bra, og faktisk er den verre enn den ser ut som, sier han.

I forrige debatt hadde Trump med seg fire kvinner som på 1990-tallet hadde anklaget Bill Clinton for seksuelle tilnærminger.

DONALD ER FERDIG: Professor i Political Science ved University of Vermont, Garisson Nelson, tror at løpet er kjørt for Trump. Her fra da VG intervjuet ham i en annen sak. Foto: Thomas Nilsson , VG

Politisk ekspert og professor ved University of Vermont, Garrison Nelson, mener det ikke lenger er noe håp for Trump.

– Trump er ferdig. Nå kjører han på de klassiske klageropene til en taper – om at alle er mot en, at systemet er fikset og så videre, sier han og fortsetter:

– Men Clinton må være forsiktig med ikke å triumfere eller bli så skråsikker at hun glipper. Og hvis den ecuadorianske ambassaden i London gjør det vanskelig for Assange å fortsette sine rampestreker, så tror jeg ikke det vil komme flere ødeleggende Wikileaks. Det var Trumps siste håp.

Nylig ble det kjent at ecuadorianske myndigheter har stengt av internett for Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange, som sitter i dekning på ambassaden.